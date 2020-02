Octave Mirbeau - Études et actualités,

Le Petit Pavé et Les Amis d'Octave Mirbeau, 2020.

EAN13 : 9782847126419.

Début mars, paraît, à Angers et à Brissac (49), le premier numéro de la revue annuelle des Amis d'Octave Mirbeau, association internationale créée en juillet 2019 et qui entend poursuivre la mission qui a été celle de la Société Octave Mirbeau, de 1994 à 2019. Intitulée Octave Mirbeau - Études et actualités, cette revue entend rester fidèle à l'éthique et aux objectifs des Cahiers Octave Mirbeau, dont 26 numérod ont paru, depuis 1994, sous la direction de Pierre Michel.

Le premier numéro gros de 450 pages et très international, comporte de très nombreuses illustrations, notamment des œuvres originales de six artistes mirbeauphiles : Nadia Khiari, Jacques Cauda, Antoine Juliens, Éloi Valat, Jean Estaque, Corinne Taunay et Franck Saola.

Prix : 26 € en France, 28 € à l'étranger.

L'adhésion aux Amis d'Octave Mirbeau comporte la livraison gratuite du numéro de l'année : 36 € (20 € pour les étudiants et les chômeurs).

OCTAVE MIRBEAU – ÉTUDES ET ACTUALITÉS

N° 1, mars 2020

TABLE DES MATIÈRES

• Pierre MICHEL, « Des Cahiers Octave Mirbeau à Octave Mirbeau – Études et actualité »

Hommage à Octave Mirbeau

par l’Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises de Belgique

• Michel BOURLET, « Qui a peur d'Octave Mirbeau ? »

• Paul ARON, « Octave Mirbeau, pasticheur et pastiché »

• Maxime BENOÎT-JEANNIN, « Octave Mirbeau / Maurice Maeterlinck : une amitié complexe »

• Jean-Baptiste BARONIAN, « Octave Mirbeau et Georges Rodenbach »

AUTRES ÉTUDES MIRBELLIENNES

• Jean-Yves MOLLIER, « L'argent dans la presse à la Belle Époque »

• Maamar TIRENIFI, « Du Cachet d’onyx au Calvaire : une déconstruction convergente de l’Éros »

• Fernando CIPRIANI, « Humour charmeur, humour noir et cruauté dans quelques contes d’Octave Mirbeau : la voix de l’amour »

• Joanna Ra Ź ny, « Discours amoureux des Amants d’Octave Mirbeau – De la problématique de la traduction littéraire »

• Guilhem MONÉDIAIRE, « L’art plus puissant que les engagements libertaires ? Octave Mirbeau et les Peintres des armées »

• Aurélien LORIG, « L’effroyable bourgeoisie de Georges Darien et Octave Mirbeau. Regards croisés sur un milieu impitoyable »

• Christophe DAVID, « Proust et Mirbeau - Octave Mirbeau, une source d'inspiration pour Marcel Proust ? »

DOCUMENTS

• Pierre MICHEL, « Lettres inédites de Paul Hervieu à Octave Mirbeau (1885) »

• Pierre MICHEL, « Deux lettres inédites de Mirbeau sur le théâtre »

• Lucía CAMPANELLA, « Un conte inédit de Mirbeau en espagnol »

- Octave Mirbeau, « Un combat »

• Reg CARR, « Octave Mirbeau et la seconde édition de La Société mourante et l’anarchie, de Jean Grave »

• Chunyue ZHOU, « Octave Mirbeau vu par Pa Kin – Préface et étude des Mauvais bergers en chinois »

• Elena FORNERO, « Confidences inédites d’Octave Mirbeau à Albert Adès »

• Aurélien LORIG, « Trois lettres inédites de Georges Darien »

TÉMOIGNAGES

• Massimiliano SARDINA, « Pourquoi lire Octave Mirbeau »

• Antigone SAMIOU, « Les farces de Mirbeau en Grèce – Actualité et originalité : … et moralité »

• Les affaires sont les affaires au Grenier de Toulouse :

- Stéphane BATLLE, « Le fruit pourri du capitalisme enragé »

- Daniel VILLANOVA, « Vérité intemporelle »

BIBLIOGRAPHIE

1. Œuvres d’Octave Mirbeau

- Correspondance générale, tome IV et supplément, par Loïc Le Sayec

- Autres œuvres

2. Études sur Octave Mirbeau

- Claude Barouh, Octave Mirbeau – Les années Cheverchemont

- Joseph Dzéné, Écritures journalistique, historique et politique chez Octave Mirbeau

- Élise Fontvieille, L'Aliénation dans les romans d'Octave Mirbeau (1886-1913)

3. Notes de lecture

- Claude Rétat, Art vaincra ! - Louise Michel, l’artiste en révolution et le dégoût du politique, par Pierre Michel

- Louise Michel, La Révolution en contant, par Pierre Michel

- Renaud Garcia, Pierre Kropotkine - L’Économie par l’entraide, par Renaud Garcia

- Errico Malatesta, Articles politiques, par Gérard Monédiaire

- Jennifer Forrest, Decadent Aesthetics and the Acrobat in Fin-de-Siècle France, par Jennifer Forrest

- Cahiers naturalistes, n° 93, par Pierre Michel

- Jean-Paul Delfino, Assassins ! Les derniers jours de Zola, par Brigite Piedfert

- Philippe Oriol, Le Faux ami du capitaine Dreyfus, par Pierre Michel

- Aurélien Lorig, Le retentissant destin fin-de-siècle de Georges Darien. Vie et œuvre d'un écrivain réfractaire, par Aurélien Lorig.

- Gilles Picq, Laurent Tailhade sur le pré – Carnet de balles, par Pierre Michel

- Claude Monet – Georges Clemenceau, Correspondance, par Jean-Noël Jeanneney

- Reine-Marie Paris et Philippe Cressent, Catalogue raisonné de l’œuvre de Camille Claudel, par Michel Brethenoux

- Alphonse Allais, patafisico, Il Quaderno de ‘Pataphysique, n° 14, par Melania Piumino

- Représentations des domestiques et de la domesticité dans les pays de langues romanes du XIXe au XXIe siècle, Les Langues néo-latines, n° 11, par Pierre Michel

- Panaït Istrati - Romain Rolland, Correspondance, par Pierre Michel

- Jean-Yves Mollier, L’Âge d’or de la corruption parlementaire, par Julien Hage

- Zeev Sternhell (dir.), L'Histoire refoulée – La Rocque, les Croix de feu et le fascisme français, par Pierre Michel

- Julien Green, Journal intégral, par Maxime Benoît-Jeannin

- Louis-Ferdinand Céline, Cahiers de prison – février-octobre 1946, par Maxime Benoît-Jeannin

- Albert Camus et les vertiges du sacré, par Carole Auroy et Anne Prouteau

- Yukio Mishima, Confession d’un masque, par Maxime Benoît-Jeannin

- Dictionnaire Michel Tournier, par Arlette Bouloumié

- Philippe Prévost, Un vortex dans le potage, par Pierre Michel

- Jacques Cauda, Pro­fes­sion de foi, par Jean-Paul Gavard-Perret

- Juan Branco, Crépuscule, par Maxime Benoît-Jeannin

4. Bibliographie mirbellienne, par Pierre Michel

Brèves mirbelliennes, par Pierre Michel

Mirbeau au théâtre — Le Dictionnaire Octave Mirbeau — Expiation, roman de Mirbeau ? — Mirbeau et sa « petite tombe adorée » – Paul Margueritte et Mirbeau — La Jeunesse et Mirbeau — Mirbeau et Joseph Reinach — Mirbeau et le proto-fascisme à la française — Mirbeau, Vacher et Tavernier — Mirbeau, Polanski et le colonel Picquart — Mirbeau et le 14 juillet — Mirbeau et la censure tsariste — Mirbeau et le prix Toirac — Mirbeau, Charles-Louis Philippe et l’Académie Goncourt — Sacha Guitry et Mirbeau — Mirbeau et la graphologie — Mirbeau et la révolte de la nature — De Mirbeau à Pascal Engel — Octave en Iran ? — Mirbeau en Nouvelle Angleterre

Nouvelles de nos amis

Daudet — Carrière — Besnard — Gourmont — Projet de Fédération nationale de l’entre-siècle — Schwob — Pergaud — Saint-Pol-Roux — Alain — Camus — Jean-Pierre Mocky — Amer — C.I.R.A. — Antoine Juliens — Michel Ragon