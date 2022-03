OCTAVE MIRBEAU – ÉTUDES ET ACTUALITÉS



N° 3, fin mars 2022



TABLE DES MATIÈRES



ÉTUDES



• Pierre MICHEL, « Mirbeau est-il bon juge de lui-même ? L’écrivain face à des contradictions insolubles »



• Christophe DAVID, « Alice Regnault, épouse Mirbeau, et Marcel Proust »



• Corinne TAUNAY, « “La comédie des beaux-arts” – Les Arts incohérents »



• Meamar TIRENIFI, « L’Abbé Jules, une incarnation à rebours du naturalisme »



• Marc KAUFFMANN, « Comédie sociale et mœurs littéraires observées à bonne distance - Cinq vignettes mirbelliennes du Journal de Jules Renard »



• Antigone SAMIOU, « La Mort de Balzac en grec et le triomphe de la littérature »



• Ian GEAY, « Littérature fin-de-siècle et chiens écrasés »



• Carolyn SNIPES-HOYT, « La famille en question dans Le Foyer d’Octave Mirbeau »



• Maxime BENOÎT-JEANNIN, « Un visionnaire oublié : Henri Barbusse »



DOCUMENTS



• Pierre MICHEL, « Lettres inédites de Paul Hervieu à Octave Mirbeau (1889-1890) »



• Pierre MICHEL, « Mirbeau et Catulle Mendès – À propos d’une lettre inédite de Catulle Mendès sur Sébastien Roch »



• Pierre MICHEL, « Lettre inédite de Mirbeau à Raffaëlli »



• Brice LEIBUNDGUT, « Mirbeau dans l’Almanach Vermot »



• Daniel LÉRAULT, « À propos d’Alice et des archives Mirbeau - Une lettre de Léon Claude Mercerot à Paul Desanges »



• Pierre MICHEL, « Mirbeau, Mandelstam, Gorki, Staline… et l’ironie de la vie »



• William CHERBONNIER, « Mirbeau sur Gallica – Documents et ressources disponibles »



TÉMOIGNAGES



• Philippe THIREAU, « Jardin des supplices et chinoiseries »



• Nicolas ROZIER, « Mirbeau – Gorge serrée et tête haute »



• Philippe BARBIER, « Dialogue entre un ado et un poète »



• Maria GYPARAKI, « La traduction grecque de La Mort de Balzac – Interview par Antigone Samiou »



BIBLIOGRAPHIE



1 Œuvres d’Octave Mirbeau, par Pierre Michel



- Correspondance générale

- Œuvres diverses



2 Études sur Octave Mirbeau, par Pierre Michel

- Cahiers Octave Mirbeau, n° 28



3 Notes de lecture



• Jean-Yves Mollier, Une histoire des libraires et de la librairie, par Pierre Michel

• Alexandre Gefen, L’Idée de littérature – De l’art pour l’art aux écritures d’intervention, par Pierre Michel

• Jean-Paul Fontaine, Les Gardiens de Bibliopolis, par Jean-Claude Delauney

• Violaine Heyraud et Éléonore Reverzy (s. d.), La morale en action, Apologues, paraboles, proverbes et récits exemplaires au 19e siècle, par Pierre Michel

• Daniel Salvatore Schiffer, L’Ivresse artiste, Double portrait, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire, par Maxime Benoît-Jeannin

• Yvan Leclerc et Jean-Yves Mollier, Gustave Flaubert et Michel Lévy : un couple explosif, par Maxime Benoît-Jeannin

• Georges Guitton, Le Phoque de Flaubert, par Alain Coquenard

• Jules et Edmond de Goncourt, Théâtre, par Jean-Louis Cabanès

• « La Commune est vivante ! », n° 148 des Cahiers d’histoire, par Frank Noulin et Jean-François Wagniart

• Dominique Sureau, Gustave Lefrançais, Président du Conseil de la Commune de Paris (1871), par Gérard Quentin

• Marinette Delanné, Au bagne de Nouvelle-Calédonie, sur les traces de Louise Michel... et de tous les autres communards déportés, par Gérard Quentin

• Gilles Candar, Jaurès et la vie future, par Pierre Michel

• Du nouveau sur Léon Blum, par Gilles Candar

- Didier Fischer, Léon Blum

- Frédéric Salat-Baroux, Blum le Magnifique. Du Juif « Belle Époque » au leader socialiste

- Léon Blum, Le congrès de Tours. Le socialisme à la croisée des chemins

- Léon Blum, Du mariage

- Léon Blum, À l’échelle humaine

• Cahiers naturalistes, par Pierre Michel

• Revue Verlaine et L’Actualité Verlaine, par Benoît Abert

• Albert Aurier, Œuvres complètes, par Christian Limousin

• Michel Bernard, Les Bourgeois de Calais, par Marc Kauffmann

• Maryse Rivière, Eugène Carrière ou la magie du rêve, par Sylvie Le Gratiet

• Martin Mirabel, Germain Nouveau. Un cœur illuminé, par Bertrand Leclair et Gilles Picq

• Jehan Rictus, Le Cœur populaire, par Gérard Quentin

• Bernard-Marie Garreau, Les Dimanches de Carnetin, Histoire d'une famille littéraire, par Bernard-Marie Garreau

• Félix Vallotton, La Vie meurtrière, par Christian Limousin

• Émile Compard, Souvenirs sur Bonnard et Fénéon, par Catherine Pinguet

• Louis Pergaud, La Fuite des choses, par Brice Leibundgut

• Nathalie Barney, Nouvelles pensées de l’Amazone, par Nelly Sanchez.

• Renée Vivien, Lettres inédites à Jean Charles-Brun (1900-1909), par Nelly Sanchez.

• Cause animale, luttes sociales, par Fabienne Massiani

• Cave canem, en chien de littérature, par P. M.

• Michel Tournier, Contrebandier de la philosophie, par P. M.

• Nadia Khiari, Willis from Tunis. 10 ans et toujours vivant..., par Pierre Michel

• Hannelore Cayre, Richesse oblige, par Pierre Michel

• Pierre Lemaître, Miroir de nos peines, par Lucas Chuffart

• Nicolas Rozier, D’asphalte et de nuée, par Pierre Michel

• Dalie Farah, Le Doigt, par Pierre Michel

• Jacques Cauda, Caméra Gréco et autres textes, par Guillaume Basquin

• Francisco Gil Craviotto, Orillas del Sena, par Alberto Granados

• Rachel Khan, Racée, par Jean-Michel Guignon

• Anna Migdal, Déserts noirs, par Laure Gentile



4 Bibliographie mirbellienne, par Pierre Michel



Nouvelles diverses



BrÈves mirbelliennes : Mirbeau au théâtre — Mirbeau traduit — Mirbeau sur Facebook — Mirbeau À la feuille de rose — Mirbeau et Rimbaud – Lettres de Mirbeau à Claude Monet — Mirbeau, Monet et les Venise — Mirbeau, L’Angélus, Van Gogh et le Salvator Mundi — Cézanne et Mirbeau — Mirbeau, Renoir et Vollard — Mirbeau vu par Bonnard — Sébastien Roch plus que jamais d’actualité — Mirbeau et Jules Renard — Mirbeau et Gustave Larroumet — Mirbeau, Edgar Chahine et Dans l’antichambre — La triste fin d’Alfred Jarry — Manuscrits de Mirbeau — Mirbeau et Féraudy — Victor Margueritte et Mirbeau — Octave, Sacha et Petite Hollande — Octave en Sibérie — Octave en Chine — Octave en arabe ؙ— Jean-Claude Carrière — Bernard Noël nous a quittés — Philippe Prévost à l’honneur —



Nouvelles de nos amis : Jean Jaurès (Gilles Candar) — Alphonse Allais (Philippe Davis) — Eugène Carrière (Sylvie Le Gratiet) – Albert Besnard (Chantal Beauvalot) — Remy de Gourmont (Vincent Gogibu) — Marcel Schwob (Bruno Fabre) — Marguerite Audoux (Bernard-Marie Garreau) — Louis Pergaud (Brice Leibundgut) — Victor Segalen (Colette Camelin) — Saint-Pol-Roux (Jacques Lieutaud) — Akademos (Patrick Cardon)— Alain (P. M.) — Albert Camus (P. M.) — Antoine Juliens (P. M.) — Catherine Delaunay (Jean Rochard) — La Revue des lettres et de traduction (Carmen Boustani) — L’Anarcaux 76 (Daniel Villanova) — Amedit (Massimiliano Sardina) — Bibliographies des critiques d’art francophones (Raffaella Tedeschi).



Disparition : Henri Mitterand

