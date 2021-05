Le Portrait de Dorian Gray/The Picture of Dorian Gray

Trad. de l'anglais par Jean Gattégno

Collection Folio bilingue (n° 231), Gallimard, 2021

ISBN : 9782072920974

592 pages

7,90 EUR

« Je suis jaloux de tout ce dont la beauté ne périt pas. Je suis jaloux de ce portrait de moi que tu as peint. De quel droit garderait-il ce que je dois perdre ? Chaque minute qui passe m’enlève quelque chose pour le lui donner. Ah ! si ce pouvait être l’inverse ! Si le portrait pouvait changer, et moi rester éternellement tel que je suis à présent ! »



Ce vœu exaucé ne sera pas sans conséquences pour le jeune Dorian Gray. Ainsi galvanisé par sa beauté éternelle et par les préceptes hédonistes de son ami Lord Henry, Dorian Gray semble ne plus discerner le Bien du Mal…

