O. Bessard-Banquy, S. Ducas, A. Gefen (dir.),

Best-sellers. L'industrie du succès,

Armand Colin, 2021.

EAN13 : 9782200629328.

Rien n’est plus mystérieux et objet de plus de convoitise qu’un best-seller. Certains livres sont conçus en fonction de recettes menant automatiquement au succès. D’autres, issus du même moule, passent complètement inaperçus – tandis que certains ouvrages réputés difficiles reçoivent parfois un accueil enthousiaste du public. Quel point commun peut-on trouver entre le Capital et Harry Potter, Le Petit Prince et Belle du Seigneur ? Existe-t-il un secret, une technique, permettant de transformer n’importe quel manuscrit en n° 1 des ventes ? Quelle part revient à l’auteur dans cette réussite ? à l’éditeur ? aux lecteurs ? Finalement, depuis le XIXe siècle, que nous disent les best-sellers ? S’agit-il d’une catégorie historique, dont on peut relater l’invention ? Nous racontent-ils l’histoire d’un horizon de réception : celui du « grand public » ? Peut-on, de Walter Scott aux Fifty Shades of Grey, bâtir une histoire de la culture commune au plus grand nombre ? D’ailleurs, les lire, est-ce forcément les aime ? Une pléiade de spécialistes de la littérature et des métiers du livre se penche ici avec intérêt sur ces livres exceptionnels, habituellement traités avec mépris.

1. HISTOIRE DES BEST-SELLERS L'entrée dans l'ère des cent mille. Faire des best-sellersavec le canon. Les collections de classiques à bas prix. Le « Livre » de Mallarmé, un best-seller imaginaire ? La Fabrique publicitaire d’un best-seller.

2. THÉORIE DU BEST-SELLER Best-seller, consommation et idéologie. « On ne sait jamais rien du sort d’un livre ». Théorie et pratique des best-sellers. Entretien avec Michel Bussi.

3. FABRIQUE DU BEST-SELLER Économie du best-seller. Le prix Wepler, un anti-prix marchand dans une « économie du prestige ». La fabrication de best-sellers via l’auto-édition.

4. POÉTIQUE DU BEST-SELLER Y a-t-il une poétique du best-seller ? Spécularité dans des romans best-sellers: le personnage de l’écrivain. Entretien avec Marc Levy.

5. TYPOLOGIE DES BEST-SELLERS Les livres qui font du bien. À la recherche d'une typologie des best-sellers dans la littérature de l'imaginaire pour jeunes-adultes. Des succès érotiques d’hier à aujourd’hui. Les best-sellers en histoire

6. MÉDIATIONS DES BEST-SELLERS Le storytelling autour des écrivains de best-sellers. Un best-seller à la bibliothèque ! Modalités pratiques et enjeux d’un « rayon best-sellers ». Table ronde de professionnels du livre : « Nous sommes entrés dans la best-sellerisation du monde ».

7. PUBLICS DES BEST-SELLERS 50 Nuances de Grey, les dessous d’un best-seller. Quand les youtubeurs créent des best-sellers. Martin Winckler : comment survivre à un best-seller ?