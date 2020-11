L’Acte et le spectacle: les arts du spectacle et la psychanalyse (revue Studia UBB Dramatica)

Numéro spécial de la revue Studia UBB Dramatica, 1/2021sur le thème

L’Acte et le spectacle: les arts du spectacle et la psychanalyse

Ce numéro spécial de Studia UBB Dramatica se propose de questionner les rapports complexes entre les arts du spectacle et la psychanalyse dans le contexte des transformations culturelles de ces derniers temps. Le théâtre, le cinéma, diverses formes de performance ont connu des métamorphoses substantielles avec l’invention, le développement et la diffusion des nouvelles technologies. D’un autre côté, les branches de la psychanalyse, parfois convergentes, d’autres fois divergentes, ne sont pas restées immobiles et immunes au changement. Une première question qui se pose est si les arts du spectacle et la psychanalyse peuvent encore garder la liaison spéciale qui a paru caractériser leur interaction à quelques moments-clé de l’histoire. Quels sont les points où le dialogue entre elles peut-il encore émerger et comment ce dialogue-là se produit-il ?

À un regard attentif, il est évident que l’acte représente un des terrains les plus solides sur lequel les arts du spectacle et la psychanalyse peuvent se rencontrer. L’acte suppose toujours un dévoilement (même un démasquage) du sujet, mais aussi une mise en scène de l’inconscient. L’acte libère des tensions cachées, mais sert aussi au refoulement des désirs inacceptables. L’acte est toujours double et par là fascinant : transparent et opaque, prémédité et impulsif, contrôlé et chaotique, soumis aux contraintes et libre de toute pression. L’acte concentre en soi des significations psychologiques profondes et place le sujet en interaction, au moins virtuelle sinon concrète, avec l’Autre.

Voilà quelques thèmes possibles, entre autres, qui peuvent être abordés :

- l’acte théâtral,

- l’acte cinématographique,

- la théâtralisation de l’image cinématographique,

- la « filmicité » du théâtre,

- théories de la mise en scène,

- théories psychanalytiques du jeu de l’acteur au théâtre et/ ou au cinéma,

- acte et langage au théâtre et/ ou au cinéma,

- la scène (intérieure) et l’acteur,

- le spectateur et le spectacle,

- théories psychanalytiques de l’acte spectatoriel.

Ce numéro de Studia UBB Dramatica sera ouvert à une multitude de perspectives psychanalytiques, centrées si possible autour du concept d’acte, soient-elles inspirées par Freud, Lacan, ou d’autres psychanalystes.

*

Les articles, rédigés en anglais ou en français, seront envoyés, à l’adresse de la rédaction (studia.dramatica@ubbcluj.ro), ou aux adresses des deux éditeurs du numéro, Ioan Pop-Curșeu (ioancurseu@yahoo.com) et Noemina Câmpean (noemina.campean@gmail.com), avant le 30 décembre 2020.

Pour les consignes de rédaction, voir le site de la revue : http://studia.ubbcluj.ro/serii/dramatica/pdf/InstructionforAuthors.pdf