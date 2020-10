Nu(e) n° 72 : SERGE RITMAN,

Poézibao, 2020.

EAN13 : 12667692.

NU(e) n° 72 : SERGE RITMAN, Poézibao, 2020.

Celle-ci est proposée au format PDF, facile à enregistrer ou à imprimer et à ouvrir d’un simple clic.

Le numéro 72, septième publication au format électronique, est consacré à Serge Ritman.

Le numéro 72, septième publication au format électronique, est consacré à Serge Ritman.

https://poezibao.typepad.com/poezibao/2020/09/revue-nue-n-72-serge-ritman.html





Sommaire :



recommencer

Yann Miralles,

Dans tous mes déplacements (introduction)

Serge Ritman et Yann Miralles,

À la vie, à la voix (entretien)

Serge Ritman,

Fatrasie mouvementée (patchwork in progress)



réénoncer

Dybeck (dit Blaise) Blampain,

Ces débuts des années 90

Ghérasim Luca,

Je m’oralise avec deux cubomanies de 1983

Henri Meschonnic,

Où est la différence entre l’amitié… et la vie ?

Bernard Vargaftig,

Ce que j’attendais de vous

Ben-Ami Koller,

Nous travaillons à nous découvrir – dans tous les sens

Antoine Emaz,

Un livre d’embarquement



résonner

Charles Pennequin,

Lorsque je lis / Serge ses poèmes

Jacques Ancet,

La phrase arrêtée

Philippe Païni,

Départs et vacillements,

de quelques gestes-relation dans un poème de Serge Ritman

Marlena Braester,

Au plus près du continu

Laurent Mourey,

L’amour rythmant

Sylvie Durbec,

Abécédaire nuage

James Sacré,

Vivre-lire dans le vivre-écrire de Serge Martin

(ou l’inverse : vivre-écrire dans son vivre-lire)

Alain Helissen,

Pour Serge, à nos battues communes

Alexis Pelletier,

Quelques notes sur Babar et sur Plume

ou Non mais des fois Ritman !

Andrew Eastman et Serge Ritman,

In your two hands full of paint

Dans tes deux mains pleines de peinture



rythmer

Gérard Dessons,

« Le rythme écoute »

Jean-Luc Parant,

Main gauche, main droite, les yeux ouverts, les yeux fermé

Guy Perrocheau,

« Comme un air qui se dégage ».

Seize répons dans le mouvement des livres-poèmes de Serge Ritman

Marina Krylyschin,

Des éclairs d’œil au chocolat

À propos de la figurabilité dans le langage

Jean-Yves Debreuille,

La critique tout contre la critique : le discours amoureux de Serge Martin

Françoise Delorme,

D’une merveille appelée virgule ou « un fil d’air de langue »

Philippe Berthaut,

Poème pris au chant avec le lasso de la voix

Liliana Orlowska,

Ça résonne en moi…

Georges Badin et Serge Ritman,

Avec des yeux énormes de bêtes



relier

Pascal Lefranc,

Ta relation, ma réénonciation

Charlotte Guennoc,

De bouche à oreille, reprises de Gestes en bouche

Shungo Morita,

Le langage sert à v’ivre : la démarche vacillante dans la poésie de Serge Ritman

Olivier Mouginot,

L’atelier du sujet du poème chez Ritman : inventer « et corps et langage » pour vivre en voix

Eduardo Uribe,

Porter la voix, pour Serge Martin313

Emmanuel Fraisse,

Ce critique particulier qu’est le chercheur universitaire

Frédérique Cosnier,

Un pousse-à-dire en autodidaxie, Serge Martin enseignant

Arnaud Le Vac,

Une expérience toujours nouvelle du langage et de la vie

Serge Ritman,

Infimes, au sein du peuple (satiriconte)



rêver

Bernard Noël,

La Mémoire ou l’Oubli

Laurence Maurel,

Trois dessins-lavis pour Nos silences animaux de Serge Ritman

Serge Ritman,

Tu es mon Nord (poèmes pour voir)



redevenir

Éléments bibliographiques



remercier

Les contributrices et contributeurs à ce numéro