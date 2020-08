N.T. Binh, Camille Bui et Jean-Paul Figasso, dir.

Mettre en scène. Théâtre et cinéma,

Les Impressions Nouvelles, collection "Caméras subjectives", 2020.

EAN13 : 9782874497940.

Il y en a qui ont fait du théâtre en attendant de pouvoir faire du cinéma. D’autres qui ont été influencés par la scène et en ont témoigné dans leurs films. D’autres encore qui se sont fait connaître par le cinéma et ont attendu longtemps avant de tenter l’expérience théâtrale. Quel que soit leur parcours, ces artistes expriment le lien profond, parfois problématique ou paradoxal qui unit cinéma et théâtre. On dit qu’au cinéma, c’est la mise en scène qui est première, alors que sur les planches, ce sont le texte et les acteurs qui règnent ; parfois, ce n’est pas si simple. Les metteurs en scène d’une pièce ont désormais acquis un statut d’auteurs, au même titre que les réalisateurs d’un film ou les chorégraphes d’un ballet : cela ne fait que brouiller un peu plus les frontières. Une dizaine de créateurs et créatrices de premier plan, forts de leur expérience, s’expriment ici sur les deux domaines. Deux passions qui n’en font qu’une : mettre en scène.

Lire un extrait sur le site de l'éditeur…

Table des matières

Peter Brook

Préface. Au commencement était le cinéma ?

N. T. Binh

Introduction. Les vertus du double jeu

Benoit Jacquot

« Quand un acteur joue mal, c’est la faute du metteur en scène »

Xavier Durringer

« Toute ma vie est un combat »

Arnaud Desplechin

« Les acteurs, c’est mon obsession »

Agnès Jaoui

« Tout est une histoire de rythme »

Zabou Breitman

« Je vois la scène d’abord, puis je l’écris »

Safy Nebbou

« Le cinéma est un cent mètres, le théâtre une course de fond »

Guillaume Gallienne

« Les bons metteurs en scène sont des chamans »

Alexis Michalik

« Tout pour l’histoire »