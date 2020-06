Nouvelle revue d'esthétique 2019, n° 24 :

Artification / Désartification



P.U.F.

Code ISBN: 978-2-13-082153-3

Date de parution: 09/06/2020

Sommaire

Danielle Lories, Présentation

Nathalie Heinich, L’artification, ou l’art du point de vue nominaliste

Thierry Lenain, Prolégomènes à une philosophie de l’artification

Claudio Rozzoni, Art, expérience esthétique, valeur : une approche phénoménologique de l’artification

Gérard Vilar, L’artification comme cognification

Isabelle Rieusset-Lemarié, Se libérer du concept préalable : enjeux de la désartification

Danielle Lories, Des propositions d’artification et de désartification ? Kant et l’ouverture du concept des beaux-arts

Émilie Robert, Au-delà de l’art, une existence conceptuelle : Lee Lozano et Stanley Brouwn

Nadia Fartas, Artification de la politique, désartification de l’art ? Esquisse d’un style militant dans quelques expositions au xxie siècle

Rudy Steinmetz, Artification, désartification et réartification dans l’architecture contemporaine

Iulia Toader, Équipement technique ou objets d’art ? Du geste outillé dans la cérémonie du thé japonaise

Varia

Richard Shusterman, L’expérience esthétique : de l’analyse à l’éros

Anthony Saudrais, La gloire du machiniste et les plaisirs de l’illusion en France à l’époque moderne (1645-1772)

Lucia Angelino, Aux limites du réel : renversements perceptifs et réversibilité entre registres auditifs et visuels à l’œuvre dans les promenades sonores in situ.

