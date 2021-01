Dans le cadre des Œuvres complètes de Montesquieu publiées par la Société Montesquieu et l’IHRIM, après la Bibliothèque virtuelle Montesquieu (2016), les Lettres persanes (2019), De la manière gothique et l'Essai sur le goût (2020), une nouvelle édition du Temple de Gnide est proposée en libre accès sur le site "Montesquieu. Bibliothèque & éditions" (janvier 2021).

LE TEMPLE DE GNIDE (1725, 1742)

Affirmation des forces de vie qui se manifestent avec la toute-puissance de la beauté, refus des contraintes que sont la jalousie et les liens voulus par la société, aspiration à une liberté des cœurs et des corps, attrait du plaisir sans conflit avec la morale, mais aussi risque de se perdre en soi-même : Le Temple de Gnide, sous l’apparence d’une pastorale qui idéalise le monde soumis aux lois de Vénus, met en jeu quelques-unes des convictions les plus profondes de Montesquieu. Une Antiquité factice propice aux détournements, un art d’écrire qui joue de la suggestion, une profusion ornementale qui ne cache que pour mieux révéler donnent à cette brève fiction, où l’on a souvent cru voir seulement frivolité et artifice, le caractère original d’une œuvre rococo plus profonde qu’il n’y paraît.

Cette œuvre, publiée en 1725, a connu une nouvelle édition, corrigée et enrichie de figures, en 1742. C'est celle-ci qui a été choisie comme texte de base.

Les figures ont été intégrées à l'édition en ligne.

Texte établi par Philip Stewart, avec la collaboration de Catherine Volpilhac-Auger, introduit et annoté par Catherine Volpilhac-Auger, avec la collaboration de Philip Stewart.

Structuration et encodage des données en XML/TEI : Nathalie Arlin, Maud Ingarao, Nadine Pontal.