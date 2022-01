En ce début d’année, c’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons l’ouverture le jeudi 6 janvier du nouveau site Flaubert, à la même adresse que l’ancien :

https://flaubert.univ-rouen.fr/.

L’alimentation du nouveau site se fera progressivement, combinant transfert des données existantes et création de nouveaux contenus. Le transfert des données se poursuivra jusqu'à la fin de 2023.

Durant toute la durée du chantier, la première version du site restera accessible (à l’adresse https://flaubert-v1.univ-rouen.fr ; les liens internes anciens étant automatiquement convertis).

Nous ouvrirons la rubrique « Œuvres » en février et les rubriques « Qui était Flaubert ? », « Labo Flaubert », « Atelier de traduction » et « Atelier de lecture à haute voix » en mars 2022 ; la rubrique « Manuscrits » en décembre.