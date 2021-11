Les membres du Programme des Registres de la Comédie Française ont le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de leur nouveau site.



N’hésitez pas à parler du site autour de vous et à le faire connaître aux équipes pédagogiques et scientifiques ! Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes questions.



Site web : cfregisters.org

Contact : info@cfregisters.org

Twitter : @rcf_cfrp

Facebook : Programme des Registres de la Comédie-Française https://www.facebook.com/rcfcfrp

Instagram : programme_RCF https://www.instagram.com/programme_rcf/





Le programme des Registres de la Comédie-Française (RCF) est un programme de recherche internationale en humanités numériques qui invite à (re)découvrir l’histoire du théâtre (XVIIe-XIXe) par la voie des données. Fondé en 2008, il est le fruit d'une collaboration entre la Comédie-Française, le MIT, les universités de NYU, de Paris Nanterre, de Rouen, de la Sorbonne et de Victoria (Canada).



Les registres manuscrits tenus par la troupe française depuis sa fondation en 1680 forment le cœur du programme. Ils constituent une archive précieuse dont la spécificité repose autant sur la qualité et la diversité des informations et que sur son exceptionnelle durée (de 1680 à nos jours). Ces registres dédiés à l'histoire administrative de la programmation du théâtre - recettes, dépenses, séances journalières, gestion des affaires de la troupe - témoignent plus largement de la vie théâtrale de l’époque.



S’inscrivant dans la tradition de projets qui se situent à la croisée des humanités numériques et de l’histoire du théâtre, le programme RCF contribue à renouveler notre regard sur la vie théâtrale de la première modernité par une approche technologique soucieuse de demeurer au plus près d’une lecture humaniste sensible, performative et actuelle.



Le programme RCF met en lien recherche, création et pédagogie participative autour desquelles diverses ressources et différents outils de travail sont proposés sur le site :

- registres numérisés et liens vers un corpus complémentaire de presse périodique

- outils de recherche qui exploitent différentes facettes des données (programmation, distribution, etc.) et accès direct aux bases de données du programme

- publications, réalisations pédagogiques, actualités culturelles et artistiques

- encyclopédie des registres de la Comédie-Française