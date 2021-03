Un nouveau épisode du podcast de la collection GF, A rebours :

Autour du Malade Imaginaire de Molière.

par Judith Le Blanc, préfacière du volume dans la GF.

Ce podcast revient sur les heurs et malheurs de l’hypocondriaque Argan, qui donnent lieu à un extraordinaire déferlement de vitalité. On y questionne les pouvoirs et les vertus de la comédie, la puissance thérapeutique du spectacle et l’importance vitale de la lucidité face à tous les charlatanismes.



Pour écouter le podcast : https://www.youtube.com/watch?v=6W080GbLdEY



ou : https://soundcloud.com/user-514184678/episode-6-le-malade-imaginaire



Pour en savoir plus sur la collcetion :

Communiqué de presse "La GF lance son podcast A Rebours.pdf".