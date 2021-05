Nous nous reverrons aux barricades. Les feuilletons des journaux de Proudhon (1848-1850)

Vittorio Frigerio

UGA Éditions, 2021

*

ISBN : 978-2-37747-232-1

Pages : 127

Prix : 22 €

*

Résumé :

Considéré d’habitude comme le «père» de l’anarchisme français, Pierre-Joseph Proudhon entretient un rapport ambivalent avec la création littéraire. Cet essai retrace la relation de Proudhon à la littérature, telle qu’elle apparaît à travers ses ouvrages, pour ensuite analyser les discours tenus dans ses quatre journaux sur les triomphes du roman-feuilleton et qui ébauchent la théorie d’un feuilleton progressiste et révolutionnaire, capable de diffuser auprès du lectorat populaire, par le biais de la fiction, les idées et les théories qui aideront à son affranchissement. Une présentation des romans-feuilletons parus dans le journal Le Peuple est suivie par une étude plus approfondie de l’un d’entre eux, le roman Le Mont Saint-Michel, qui narre les aventures d’un groupe de républicains lors du célèbre épisode de la barricade du cloître Saint-Merry, clou tragique de l’insurrection avortée de 1832. Convoquant de nombreux auteurs connus (Michelet, Stendhal, Victor Hugo et Alexandre Dumas père) et oubliés, cette analyse veut offrir une réflexion sur la nature du roman historique et de l’écriture historiographique pendant une période clef pour leur développement.

*

Tables des matières

Introduction

Proudhon et la littérature

La réception du roman-feuilleton dans Le Peuple

La théorie du feuilleton dans Le Peuple

Les romans-feuilletons du Peuple

Un épisode historique méconnu et ses vicissitudes littéraires

Fortunes et déboires d’un « ouvrage de circonstance »

Un roman historique exemplaire : Le Mont Saint-Michel

Le privé avant le public : Le Mont Saint-Michel, roman populaire

L’Histoire du roman

Le détail, élément de base de la narration historique

Les vies multiples de la barricade Saint-Merry

Le général Lamarque

L’homme noir

Les drapeaux

Les derniers mots

Extension de la narration historique

Conclusion

Post-scriptum explicatif qui aurait tout aussi bien pu servir de préface

Annexes — Extraits du roman Le Mont Saint-Michel

Chapitre XV. Préparatifs de combat

Chapitre XVII. Le convoi du général Lamarque

Chapitre XVIII. Construction d’une barricade

Chapitre XIX. Jean se retrouve

Chapitre XX. La barricade Saint-Merry

Bibliographie.

*

Cet ouvrage dispose d’une page dédiée sur le site de l'éditeur...