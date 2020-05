Normes et réécritures/normes et reformulations : le cas des langues et des littératures romanes (Sofia, Bulgarie)

Université de Sofia "Saint Clément d'Ohrid", Bulgarie

Normes et réécritures/normes et reformulations : le cas des langues et des littératures romanes

Université de Sofia "Saint Clément d'Ohrid", Bulgarie

20 et 21 novembre 2020

Pour cette troisième édition de nos journées d’études internationales, nous invitons les jeunes chercheurs (en particulier doctorants et étudiants de master mais aussi jeunes docteurs et étudiants de bachelor) à présenter leurs recherches et réflexions au sujet des normes et leurs rapports avec la réécriture ou la reformulation, envisagées sous leurs aspects les plus divers, dans les langues et les littératures romanes, y compris dans des études contrastives, tant entre elles qu’avec des langues et des littératures non romanes.

Nous proposons quelques pistes de recherche, qui pourront servir de support au choix du thème et à la préparation des communications, mais qui sont données à titre d’exemple et ne forment donc pas une liste exhaustive :

la réécriture de la norme et le rôle de l’usage dans la codification (par exemple les diverses représentations/reformulations de la norme dans les grammaires, les dictionnaires, les anthologies/chrestomathies) ;

les processus de grammaticalisation et le changement linguistique en tant que reformulation des usages ;

normes (sociolinguistiques, stylistiques, génériques, etc.) dans la réécriture ; style et variation, norme et genre ;

norme esthétique et canon littéraire ; réécritures du canon ; manuscrit original, brouillons et copies ;

norme, intertextualité et réception ; normes dans la traduction en tant que réécriture...

*

Modalités de soumission des propositions de communication :

Les propositions de communication, contenant un titre, un résumé de 500 mots et une brève bibliographie (5-7 références), sont à envoyer avant le 15 juillet 2020 à l’adresse suivante : m.velinova@uni-sofia.bg (Malinka Velinova). Le résumé doit indiquer clairement la problématique traitée et les objectifs visés, la méthodologie adoptée, les hypothèses de travail et/ou les conclusions/résultats attendus. Une notice biographique de l’auteur devra aussi être jointe au message.

Langues des communications : français, italien, roumain, espagnol et, le cas échéant, bulgare.

Les communications auront une durée de 20 minutes et seront suivies de 10 minutes de discussion.

Après acceptation par le comité scientifique, les textes des communications feront l’objet d’une publication dans un numéro (ou plusieurs) de la revue en ligne à comité de lecture international « Filologuitcheski forum » (https://philol-forum.uni-sofia.bg/about-magazine/peer-review-procedure/).

*

Calendrier :

15 juillet 2020 : date limite de soumission des propositions

31 août 2020 : réponse du comité scientifique

15 septembre 2020 : programme des JE

20 et 21 novembre 2020 : tenue des JE

(En fonction de l'évolution de la situation liée au coronavirus Covid-19, le déroulement en ligne des journées pourrait être envisagé).