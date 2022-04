Le dossier Jean-Pierre Lemaire est consacré à l'un de nos plus grands poètes actuels (Prix Max Jacob, Grand prix de l'Académie française), dont l’œuvre se situe dans la lignée de celle de Pierre Emmanuel, Jean Grosjean et Philippe Jaccottet. Les liens de Jean-Pierre Lemaire avec le nord remontent à l’enfance et justifient la publication du numéro dans la revue. Deux monographies déjà anciennes (2004, 2008) ont été pour l’instant publiées sur ce poète et ce numéro de nord’ prendra en compte les derniers ouvrages parus (Faire place, Le Pays derrière les larmes).

