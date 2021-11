L’attribution du prix Nobel de littérature, avec le cortège de revendications et de fiertés qui l’accompagne, conduit, chaque année, à un réagencement de la carte européenne et mondiale des littératures – réagencement qui, presque toujours, révèle des conflits de valeurs sous-jacents. D’où cette question: y a-t-il harmonie ou discordance entre l’idéal européaniste (voire mondialiste) qui semble indissociable du Nobel et la cartographie réelle des Prix Nobel de littérature ?

Ou si l’on préfère: comment le prix Nobel réinvente-t-il chaque année sa légitimité au sein de l’économie européenne et mondiale de la littérature, afin de demeurer à la hauteur d’un présent culturel toujours plus complexe et plus réfractaire aux catégorisations disciplinaires comme nationales ?

Table des matières

Valeur(s) du Nobel. Introduction (Nikol Dziub et Augustin Voegele)

Alfred Nobel : les volontés d’un citoyen du monde – et ce qui en est advenu (Jean-François Battail)

Le prix Nobel et la littérature : définitions, indécisions, inflexions (Emmanuel Fraisse)

Le prix Nobel de littérature et l’Europe : du mirage à l’idéal. Réflexions sur un vieux rêve de la littérature européenne (Pascal Dethurens)

Thomas Mann as Nobel Prize Winner and his Way to European Thought (Katrin Bedenig)

Hermann Hesse et l’idée d’Europe (Régine Battiston)

Qu’est-ce qu’un prix Nobel ? André Gide vu par ses correspondants (automne 1947–printemps 1948) (Augustin Voegele)

Latin American Nobel Prize Laureates and Europe (Angelica Duran)

« You Should Just Be Proud ! » A Nobel Farce (Mihaela Ursa)

Les effets du prix Nobel sur la trajectoire de Patrick Modiano dans le champ littéraire (Clara Lévy)

Légitimité littéraire et musique populaire : les débats, en Suède, concernant l’attribution du prix Nobel de littérature à Bob Dylan (Roger Marmus)

Nobel versus Oscars : A Comparative Analysis of Cultural Appreciation and Relevance (Doru Pop)

Conclusion. Le Nobel à l’épreuve du XXIe siècle (Nikol Dziub et Augustin Voegele)

Index des noms de personnes

Reihenübersicht

Liste des contributeurs…

*

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage…