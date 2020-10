Nicolas Lombart et Silvère Menegaldo

La fortune de Jean de Meun dans les lettres françaises

Presses universitaires de Rennes, collection "Interférences", 2020

EAN13 : 9782753579811

264 p.

25,00 €

PRÉSENTATION

Prolongeant Jean de Meun et la culture médiévale précédemment publié aux Presses universitaires de Rennes, cet ouvrage s’intéresse à la postérité de Jean de Meun sous toutes ses formes, du manuscrit à l’imprimé, du Roman de la Rose aux innombrables textes qui ont continué jusqu’au début du XVIIe siècle d’y puiser l’inspiration. Jean de Meun conserve une place à part dans les arts poétiques en raison de la force de son « invention » et plus généralement dans l’esprit des poètes, d’Alain Chartier à Pierre de Ronsard, en passant par Martin le Franc, Jean Bouchet, Clément Marot ou Jean-Antoine de Baïf.

Avec le soutien de l’université d’Orléans.

Nicolas Lombart est maître de conférences en littérature de la Renaissance à l’université d’Orléans.

Silvère Menegaldo est professeur de langue et littérature médiévales à l’université de Tours.