Autour de 1585 paraissent en France des recueils dialogués cultivant l’hybridité formelle et le mélange des tons : Contes et discours d’Eutrapel de Noël du Fail, Matinées et Apresdisnées de Cholières, Serées du libraire-imprimeur Guillaume Bouchet. Ces ouvrages bigarrés mettent en scène d’étonnantes conversations aussi plaisantes qu’érudites.

Première étude d’ampleur sur le sujet, le livre de Nicolas Kiès interroge la poétique de ces textes mêlés à travers les notions de « facétie » et de « devis », situées au carrefour de l’histoire des formes et de la sociabilité. Alors que le Royaume est toujours en proie aux guerres civiles, ces conversations facétieuses ébauchent des modèles de coexistence originaux, valorisant la liberté de parole, les conflits ludiques et les ententes paradoxales. En cette fin de Renaissance s’esquisse un tournant important de l’histoire de la conversation, entre urbanité et rusticité, politesse et gauloiserie.

Table des matières

REMERCIEMENTS

ÉTABLISSEMENT DES TEXTES ET ABRÉVIATIONS

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE

LA FACÉTIE RENAISSANTE ET LES RECUEILS BIGARRÉS

Chapitre premier. EXISTE-T-IL UNE FACÉTIE FRANÇAISE AU XVIe siècle ?

L'âge des polygraphes et des compilations facétieuses

En France, le facecieux plutôt que la facecie ?

Vers une appropriation française : conjurer la « rencontre manquée »

Chapitre II. LA PART FACÉTIEUSE DES « CONTES ET DISCOURS BIGARREZ »

De la « raillerie à la vieille Gauloise » au « préjugé facétieux »

La renaissance de la facétie dans les « contes et discours bigarrez »

Le primat de la « rencontre »

DEUXIÈME PARTIE

« ÉBATS ET DÉBATS » : À LA RECHERCHE D'UNE VÉRITÉ FACÉTIEUSE

Chapitre III. PRATIQUES DU DEVIS À LA RENAISSANCE : LE CAS DES « CONTES ET DISCOURS BIGARREZ »

Le devis face au dialogue

Le devis comme « conversation conteuse »

Les devis bigarrés et la mimesis conversationnelle

Le devis, le livre, l'auteur

Chapitre IV. LES FACÉTIEUX DEVIS : UNE POÉTIQUE DE LA RENCONTRE

Un mélange propre aux devis bigarrés ?

Brièveté du long, continuité et discontinuité

Chapitre V. POLYMATHIE FACÉTIEUSE

La revue des savoirs : un encyclopédisme convivial

Interpréter la pratique de la compilation

TROISIÈME PARTIE

REPRÉSENTER LA CONFLICTUALITÉ : SOCIABILITÉ FACÉTIEUSE ET CIVILITÉ

Chapitre VI. LA CONCORDIA DISCORS FACÉTIEUSE : CONFLIT ET CONCILIATION

Représenter la discordance : bigarrure des hommes, bigarrure du monde, bigarrure du texte

Conversations soldatesques

Apaiser le conflit : accord et indulgence facétieuse

Chapitre VII. CIVILITÉS SOUPLES : NORMES ET FRANCHISE FACÉTIEUSES

La conversation facétieuse entre urbanitas et rusticitas

De l'anti-civilité aux civilités souples

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

INDEX DES AUTEURS ET DES PERSONNAGES HISTORIQUES.