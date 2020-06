La politique du crédit. Regards croisés Économie Littérature Droit,

Nicolas Huchet, Laure Lévêque, Cécile Bastidon-Gilles, Yusuf Kocoglu,

Effigi, collection "La Recherche en Actes", 2020. EAN13 : 9788855241236.

Le crédit n’est pas simple affaire d’argent, mathématique des taux d’intérêt ni même stricte transaction financière. Balzac le savait bien qui, en connaisseur intime des mécanismes de la dette, donnait pour épigraphe à son Art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou, manuel du droit commercial à l’usage de tous les consommateurs sans argent, cette forte maxime que « plus on doit, plus on a de crédit ». Dissociant la solvabilité du jeu mécanique de l’escompte, c’était remotiver l’étymologie pour placer la confiance au coeur du dispositif du crédit, qu’il s’agisse d’emprunts privés ou publics. Si la crise des subprimes, la flambée des dettes souveraines comme le pouvoir exorbitant des agences de notations financières sont récemment venus le signifier, ces phénomènes ne sont pas propres à notre modernité libérale et le présent ouvrage s’attache à suivre en longue diachronie la lente mise en place de logiques de type capitaliste pour proposer une analyse fonctionnelle des politiques d’accès et de rationnement du crédit suivies jusque dans leurs effets structurels sur le secteur bancaire et sur les consommateurs.

Table des matières

Introduction

Par Nicolas Huchet

DES DETTES À LA DETTE

Dettes, crédit, argent de poche en scène sur les tréteaux de Plaute

Par Claire Feuvrier-Prévotat

Monnaie et crédit dans le développement pré-industriel : une analyse comparative entre l’Angleterre et Marseille aux XVIIIe et XIXe siècles

Par Lucy Brillant

Les vertus et les infortunes de la dette (1816-1852)

Par Clément Coste

De l’endettement souverain à la souveraineté de l’endettement.

Quelques réflexions épistémologiques et historiques (1970-2010’s) à propos du statut de la dette publique

Par Philippe Gilles

AU(X) RISQUE(S) DU CRÉDIT

Aperçu des approches théoriques du rationnement du crédit

Par Cécile Bastidon

« Le bonheur à la merci d’un frigidaire » : la critique du crédit dans

Roses à crédit d’Elsa Triolet (1959)

Par Annick Jauer

L’empreinte sociale et environnementale des projets financés : le cas du sud de la France

Par Rayene Djellab