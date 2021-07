Nathalie Mauffrey et Sarah Ohana (dir.)

La Prise au départ du cinéma

Editions Mimésis, "Formes filmiques", 2021

Pages: 318 — ISBN: 9788869762604 — Date de parution: 2021 — € 24,00

Si la prise se dit au pluriel­ de ­ses vues qu’elle met techniquement en série, elle est aussi un geste imparfait à mettre au pluriel­ de­ ses prises répétées. D’une réalité technique à la force d’un concept, cet ouvrage explore la dimension expérimentale de la prise, ni seulement ­de ­vues ni ­de son, mais­ d’abord cinématographique, parce qu’elle est pensée au cœur ­de ­ses divers dispositifs, institutionnel, technique et psychique. ­À travers différentes études de cas et sous le prisme d’approches ­génétique et historique, politique et éthique, esthétique et poétique, les textes rassemblés ici explorent tous les états du processus créatif cinématographique dans ses prises multiples, directes et filmiques.

Nathalie Mauffrey est docteure de l’Université de Paris, ATER d’esthétique et de théorie du cinéma à l’Université de Lyon 2 Lumière et chercheuse associée du Cérilac. Elle est l’auteure de La cinécriture d’Agnès Varda. Pictura et poesis (2021). Ses travaux portent sur les liens entre le cinéma et les autres arts, l’expérimentation et la narration filmique, le bricolage cinématographique et la poétique de cinéastes modernes et contemporains.

Sarah Ohana est docteure en études cinématographiques de l’Université de Paris. Elle a rédigé une thèse intitulée « L’étonnement ou l’éclat du visible » abordant le cinéma comme puissance de révélation et instrument philosophique. Elle a collaboré aux revuesTrafic, Écrans, La Furia Umana, Mondes du cinéma, Revus & corrigés ainsi qu’à un livre collectif consacré au cinéaste Samuel Fuller.

SOMMAIRE

Avant-propos

Nathalie Mauffrey et Sarah Ohana

INTRODUCTION

La prise : mise en scène/dispositif

Alain Bergala

PRISES MULTIPLES

Approches génétique et historique

GENÈSES FILMIQUES

Jean-Philippe Trias

Méthode de la prise et trajet de création.

L’exemple d’une séquence de Michael Kohlhaas d’Arnaud des Pallières

Simon Daniellou

Prises et reprises sur le tournage de Route One/Usa

HISTOIRES DE PRISES

Jean-Michel Denizart

Archéologie de la prise de son cinématographique française.

Entre technique et éthique d’un geste

Priska Morrissey

À qui l’honneur ? À qui la faute ?

Responsabilité des prises de vues en France dans la seconde moitié des années 1920

PRISES DIRECTES

Approches politique et éthique

PRENDRE UNE VUE, PRENDRE PARTI

Laurent Husson

Gabriel Veyre selon Kijû Yoshida.

L’éthique de la prise de vues comme fondement de l’art cinématographique

Macha Ovtchinnikova

La prise de vues et de son :

Un geste politique de cinéma dans l’œuvre d’Avi Mograbi

FORMES ET TECHNIQUES DE L’IMPROVISATION

Véronique Campan

Appareils de poche, appareils sensibles

Quand la prise de vues et de son se fait échange

Gilles Mouëllic

En prise directe : Cinéma, improvisation, performance

PRISES FILMIQUES

Approches esthétique et poétique

DÉPRISES

Cécile Ibarra

La révélation dans l’acte de « céder » la prise

Emmanuelle André

La déprise animale : L’insecte volant la vue

Charlie Hewison

La prise sans vue ?

Les Latent Light excavations de Lynn Marie Kirby et le cinéma de la déprise

Stéphane privat

« Camérer » (Fernand Deligny) et la clôture de la représentation

REPRISES

Sébastien Ronceray

Re-prise en main : Prélever avec ou sans caméra

Mathias Lavin

Bresson télépathe : Emprise, méprise

Sarah Ohana

Mélancolie du geste de (re)prise

À PROPOS DES AUTEURS

INDEX DES NOMS ET DES FILMS

REMERCIEMENTS