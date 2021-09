Nathalie Grande, Mme de Lafayette, ou les passions subjuguées

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE POUR L'ETUDE DES FEMMES DE L'ANCIEN RÉGIME, 2021

mis en ligne le 26 mars 2021.

En s’appuyant sur sa connaissance des romancières du XVIIe siècle (Stratégies de romancières, Champion, 1999) et plus généralement de l’accès des femmes à la culture profane et de leur rôle dans les mutations de la société mondaine et en bénéficiant de l’édition récente par Camille Esmein-Sarrazin de l’intégralité de l’œuvre (« Bibliothèque de la Pléiade », 2014), Nathalie Grande a voulu écrire cette biographie en prenant Mme de Lafayette comme exemple particulier d’un parcours de femme et d’écrivaine, en la resituant dans la culture (la Préciosité, les structures du premier champ littéraire…), la société (la promotion sociale sous l’Ancien Régime, la vie de famille, la condition féminine, les hiérarchies sociales…) et l’histoire (la vie de cour, les réseaux d’influence…) de son temps. De la même manière, chacune des œuvres d’une romancière trop souvent ramenée à un titre unique a fait l’objet d’une analyse pour la resituer à chaque fois dans son contexte de publication.

Tenter de dépoussiérer l’image de Mme de Lafayette, autrice la plus reconnue de la littérature française par les manuels et les programmes scolaires, telle est donc l’ambition de cette biographie. Mettre en ligne, gratuitement à disposition des étudiant-e-s et des collègues du secondaire, le fruit de ce travail vise à tenter de rajeunir l’image des écrivaines, en particulier des écrivaines d’Ancien Régime, à montrer comment les revendications et les créations des femmes d’aujourd’hui s’inscrivent dans une histoire pluriséculaire, et dont la fin n’est pas écrite. Bonne lecture à toutes et à tous !

