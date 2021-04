Pour une autre poétique. Horace renaissant

Nathalie DAUVOIS

Droz, 2021

*

48 CHF

248 pages

ISBN-13: 978-2-600-06244-2

*

La théorie de la littérature a valorisé une généalogie et un modèle conceptuel unique, celui de la Poétique d’Aristote. L’objet de ce bref ouvrage est de suggérer que d’autres modèles théoriques ont compté, notamment à la Renaissance. Centré non plus sur la construction d’une intrigue, d’une histoire, mais sur le personnage, l’art poétique d’Horace place la voix, le discours, la « fiction de personne » au cœur de la création et de l’invention poétiques. Mais Horace est aussi un poète qui offre à la fois la théorie et la pratique d’une langue spécifiquement poétique. Enfin cette œuvre, entièrement à la première personne, permet de repenser la relation du poétique à l’éthique, de penser la littérature, et singulièrement la poésie, comme expérience.

*

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS

INTRODUCTION. Pour un Horace

AVERTISSEMENT

PREMIÈRE PARTIE. Éthique et poétique : une poétique du personnage

CHAPITRE PREMIER : Personnages et fictions de personne

L’invention du personnage

Du decorum personarum à la fiction de personne

Le cas de la lyrique, fiction de personne, voix et prosopopée

CHAPITRE II : Éthique et poétique : une poétique des caractères

Fabula morata

Émotions et passions

Incarnation, tension et combinatoire des attributs de la personne

Typologie des genres et pluralité des voix

DEUXIÈME PARTIE. Inventer/Réinventer. Une poétique pour les modernes : ars et artificium

CHAPITRE III : Réinventer l’âge d’or

Les générations d’auteurs : éloge de la modernité et de l’innovation

Innovation et rénovation

Réinvention d’un âge d’or et schéma historiographique

CHAPITRE IV : Innovation, imitation, composition. La grâce de l’ordonnancement poétique : venus et ordo Invention / disposition / imitation

Ordo et collocatio verborum

Composition et configuration poétiques : Robortello et le modèle des Carmina

CHAPITRE V : Du notum au novum. Les lieux de l’invention d’une langue poétique : épithètes, métaphores, formules

Heureuse ©lection : économie de l’épithète

Callida iunctura et métaphores : ou comment faire du novum avec du notum

L’art de la formule : Horace théoricien et praticien de la sententia poétique

TROISIÈME PARTIE. Une œuvre à la première personn

CHAPITRE VI : Personne et personnage d’auteur

Une œuvre identifiable à son auteur : une vie, une œuvre

Personne et personnage d’auteur, mobilité et singularité

Style d’auteur

CHAPITRE VII : Une poétique de la première personne : un je critique et réflexif

Une poétique à la première personne : art ou épître poétique

Une œuvre tout entière à dimension réflexive et critique

CHAPITRE VIII : De cercle en cercle. La réception d’Horace, un modèle de sociabilité lettrée

Cercle social et recueil poétique

Cercles lettrés et académiques du nord : Conrad Celtis

Académies italiennes

La Brigade et le modèle d’Horace

CONCLUSION

APPENDICE

BIBLIOGRAPHIE

INDEX NOMINUM

TABLE DES ILLUSTRATIONS

