APPEL À CONTRIBUTIONS

N° 32 DE LA REVUE THÉÂTRES DU MONDE

« L’arrière-scène du théâtre : simulation et dissimulation »

La revue Théâtres du Monde est publiée annuellement depuis 1991 (31 numéros de 1991 à 2021), conformément aux statuts de l’Association de Recherches Internationales sur les Arts du Spectacle (ARIAS), association déclarée à la Préfecture de Vaucluse (publication au Journal Officiel de la République française du 11 décembre 1991).

L’objet de cette association est de « promouvoir toute activité ou manifestation à caractère pédagogique et scientifique sur le thème des arts du spectacle dans le monde » et de publier « des travaux de recherche liés à ses activités ou manifestations ».

Dans le cadre de cette association sont édités :

1) la revue annuelle Théâtres du Monde (31 numéros publiés de 1991 à 2021).

2) des ouvrages, dont la parution est irrégulière, dans le cadre de la collection Theatrum Mundi (six ouvrages publiés jusqu’ici, sur les théâtres anglais, espagnol et allemand).

3) des numéros hors-série (actes de colloques, hommages et témoignages, etc.).

Le prochain numéro de la revue Théâtres du Monde (n°32, 2022), portera sur « L’arrière-scène du théâtre : simulation et dissimulation ». Conformément au nom de la revue, toutes les époques et tous les types de théâtre peuvent être concernés.

Par « arrière-scène du théâtre » on peut entendre tout ce qui se produit, sur le plan dramatique comme dans l’imaginaire des personnages, entre le non-dit et l’expression directe, c’est-à-dire dans une zone intermédiaire entre la nébuleuse des désirs, angoisses ou obscures conceptions, réfugiées dans l’indicible et l’informulé, et la représentation proprement dite, qui n’hésite pas à occuper le devant de la scène – jusqu’à l’obscène parfois. Simulation et dissimulation, dans un jeu où alterneront présence et absence (le thème traité dans notre numéro 31 en 2021), sont évidemment les manifestations privilégiées de cette dichotomie – ce qui n’exclut pas d’autres procédés susceptibles, à d’autres titres, d’animer « l’arrière-scène du théâtre ».

Les propositions devront parvenir au plus tard le 30 juin, pour une réponse dans les deux ou trois semaines qui suivront, et doivent être adressées à la fois à Maurice Abiteboul (maurice.abiteboul1@orange.fr) et à Marc Lacheny (marc.lacheny@univ-lorraine.fr).

La date limite de remise des articles, dans la mesure où la proposition aura été acceptée, est fixée au 30 décembre 2021, et la publication de ce numéro prévue pour le courant du deuxième trimestre 2022.