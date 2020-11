Musiques de Proust

sous la direction de Cécile Leblanc, Françoise Leriche et Nathalie Mauriac Dyer,

Hermann, 2020.

EAN13 : 9791037005021.

Issu d'un colloque qui s'était tenu à la fondation Singer-Polignac, Musiques de Proust est le premier ouvrage d'envergure en langue française sur une question centrale à l'esthétique de l'auteur de la Recherche du temps perdu.

De nombreuses disciplines: génétique et critique littéraire, musicologie, histoire culturelle et des sociabilités, s'y conjuguent pour offrir une cartographie du monde musical proustien et contribuer à mieux faire connaître le créateur de Vinteuil.

De Wagner à Debussy et Stravinsky, des salons mondains à l’Opéra, du café-concert aux Ballets russes, l’écoute musicale de Marcel Proust a été riche, diverse, mêlée. Elle a bénéficié de sa fréquentation de plusieurs compositeurs – dont, bien sûr, Reynaldo Hahn –, et a été marquée par une grande attention aux débats esthétiques de son temps.

Ce sont aussi bien les milieux fréquentés par l’écrivain, ses pratiques et ses usages d’auditeur, ainsi que les multiples aspects du « roman musical » profondément renouvelé qu’est À la recherche du temps perdu, qui sont examinés dans cet ouvrage (454 p.).

Table des matières

Avant-propos, par Cécile Leblanc

CONTEXTES MUSICAUX, ARTISTIQUES ET CULTURELS

1. Myriam Chimènes : « Proust auditeur de musique dans les salons parisiens »

2. Mathias Auclair : « La Walkyrie de 1893 à l’Opéra de Paris »

3. Akio Wada : « Proust et la critique wagnérienne »

4. Jean-Christophe Branger : « Proust et l’opéra français du xixe siècle : le salon des refusés »

5. Marie Gaboriaud : « Beethoven chez Proust : symptôme et remède du snobisme musical »

6. Francine Goujon : « Proust, les Ballets russes et la presse »

7. Michel Duchesneau : « Lorsque le vent souffle de Balbec à Blankenberge : le “cas Proust” à la Revue musicale (1920-1928) »

DIALOGUES ET INFLUENCES ESTHÉTIQUES

8. Philippe Blay : « “Dieu déguisé” et créateur affranchi : Reynaldo Hahn »

9. Vincent Giroud : « Pour Sainte-Beuve : Hahn, Proust et la critique musicale »

10. Jérôme Bastianelli : « Ruskin et la musique : un goût “déplorable” ? »

11. Luc Fraisse : « L’esthétique beethovénienne de Proust »

12. Sylvie Douche : « La stratégie proustienne après Pelléas et Mélisande de Debussy : du mélomane au romancier »

13. Arthur Morisseau : « À l’écoute de la “petite phrase” : les nouveaux Vinteuil »

DISCOURS ROMANESQUES SUR LA MUSIQUE

14. Françoise Leriche : « Variations sur le mythe d’Eurydice »

15. Stéphane Chaudier : « Les descriptions musicales de Proust »

16. Uta Felten : « La musique : médiatrice du désir et filtre de perception affective et corporelle »

17. Nathalie Mauriac Dyer : « Le café-concert, une musique aux marges de la Recherche ? »

18. Anne Penesco : « Le chant de la parole et la parole chantée »

19. Cécile Leblanc : « “Une fenêtre qui donne sur un chef-d’œuvre”, le paradoxe des exécutants dans la Recherche »

CODA

20. Philippe Chardin : « Figures proustiennes de musiciens à la lumière du Künstlerbildungsroman européen »

Bibliographie

Index nominum

Index des œuvres musicales

Remerciements

Les auteurs