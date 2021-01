Muséographies. Le goût muséal des écrivains. Entretien avec Isabelle Roussel-Gillet

à l'occasion de la parution de l'anthologie Le Goût des musées (Mercure de France, 2020).

par David Martens, en ligne sur le site litteraturesmodedemploi.org.

« Salle d’archéologie égyptienne transformée en scène de crime, épisodes romanesques dans un centre d’art contemporain, fantasmes de nuit passée au milieu de tableaux célèbres… nombre d’écrivains situent leurs intrigues au musée. Mais que nous en disent-ils vraiment? Musée mausolée, élitiste, fruit de la colonisation, collections fétichisées ou expositions à la solde du marché de l’art? À moins que le musée ne devienne lieu de vie et de sociabilité… Des pages hautes en couleurs croquent autant les gardiens que les visiteurs, les galeristes ou les artistes. Cette anthologie prend le parti de la diversité des musées – ethnographiques, littéraires, de beaux-arts, d’histoire, de sciences, d’art contemporain, ou encore imaginaires ! » — Isabelle Roussel-Gillet, Le Goût des musées

David Martens – Comment ce projet d’anthologie réalisée avec Serge Chaumier est-il né ?

Isabelle Roussel-Gillet – À la croisée de nos passions réunies – muséologie, sociologie et littérature –, dans le cadre de notre master Expographie muséographie, nous menons des actions de médiations, notamment en accompagnant des lycéens dans la réalisation de petits films de fiction tournés au sein d’un musée qui rendent le lieu plus familier, le désacralise. Synopsis de petit film, poème ou texte bref, nous encourageons la lecture mais aussi les gestes d’écriture qui sont au cœur du métier de muséographe. Dans un même esprit, nous animons un atelier d’écriture au musée. Penser une exposition, c’est raconter une histoire, non qu’une exposition se pense comme un livre, mais les leviers narratifs, la justesse des mots, le levain des essais critiques sont les nutriments de nos métiers. Et puis nous croisons les regards, décloisonnons les disciplines, choisissons la transversalité, ici en l’occurrence dans la confluence de la littérature et de la muséologie. Cela faisait bien 5 ans que le projet sommeillait, et nous étions en train de travailler au commissariat d’une exposition avec l’écrivain belge Jean-Philippe Toussaint pour le musée des beaux-arts d’Arras. En fusionnant une médiathèque et un musée, ce lieu forme un Pôle culturel, ce qui nous invite, là encore, à explorer les liens entre littérature et musée. Ce petit livre est la marque d’une convergence entre muséo et littérature – fabrique de récits, atelier d’écriture, geste d’écrire, écrivain invité au musée, musée-médiathèque.

Lorsque nous avons proposé le sommaire à l’éditeur, nous avons soulevé le caractère inédit du projet, puisqu’aucune anthologie de textes de sources internationales n’existait. Le Goût des musées ne fait pas doublon avec Le Goût de la peinture, nous avons évité de nous limiter à des ekphrasis d’œuvres d’art, ce qui pour le coup est très fréquent et bien antérieur : l’évocation d’œuvres précède celle des musées. […]

Lire la suite…