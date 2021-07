MuseMedusa, n° 9, 2021 :

« Ulysse figure intemporelle : voyage, exil, fluidité »,

dirigé par Louis-Thomas Leguerrier

Ce neuvième numéro de MuseMedusa se propose de réfléchir à la manière dont les relectures de la figure d’Ulysse permettent de faire apparaître une complexité, une fluidité et une condition d’exilé déjà présentes dans L’Odyssée. Connu pour sa ruse légendaire, pour sa mètis, Ulysse se métamorphose ainsi au gré des situations et des êtres qu’il trouve sur son chemin. Figure de la raison calculatrice mais néamoins de l’affect, de la sensibilité bien que de la virilité, de la vengeance et de la force mais aussi de la médiation, du voyage et de l’exil bien que de l’enracinement et de l’attachement à la terre natale, Ulysse ne se laisse jamais réduire à l’une de ses facettes. Dans une optique contemporaine, on pourrait dire qu’Ulysse est une figure de la fluidité.

Cette prolifération incontrôlable de la figure d’Ulysse est l’objet de ce neuvième numéro de MuseMedusa. Divisé en cinq sections (« Voyage, exil, errance », « Ulysse et la Shoah », « Les femmes d’Ulysse », « Ulysse désenchanté » et « Guerre et utopie », le volet études présente treize articles portant sur des reprises et des réécritures d’Ulysse et de L’Odyssée d’Homère dans le contexte de plusieurs langues, disciplines et traditions différentes. Le volet « Créations », composé quant à lui de vingt textes littéraires, de quatre œuvres visuelles (dont une œuvre graphique, une création numérique, ainsi que des extraits d’un film et d’une performance), donne à lire et à voir le travail d'autrices, d'auteurs et d'artistes qui, s’étant laissé·e·s affecter dans l’ici et le maintenant de leur présent particulier par la figure d’Ulysse, entreprennent de poursuivre le récit dont l’origine, bien que lointaine, n’a jamais fini d’advenir.

SOMMAIRE

Avant-propos

Louis-Thomas Leguerrier, « "Tell me about a complicated man" : en guise d'avant-propos »

Études

Voyage, exil, errance

Anna Khalonina, « Le couple conceptuel "hostilité/hospitalité" dans sa filiation ulyssienne comme clé de compréhension de l'opposition entre cosmopolitismes et anti-cosmopolitismes »

Binto Depotbecker, « Identité(s) exilique(s) : les successeurs d'Ulysse »

Laurence Sylvain, « La reprise d'une reprise : Énée, l'Ulysse de Pierre Klossowski »

Catherine Blais, « Une odyssée moderne : le voyage à bicyclette chez Maurice Leblanc »

Ulysse et la Shoah

Agata Mozolewska, « Les Disparus et Une odyssée de Daniel Mendelsohn : l'écriture du voyage et la post-mémoire »

Ana Fernandes, « L'"Enfer" de Dante relu par Primo Levi dans Si c'est un homme »

Les femmes d'Ulysse

Ariane Ferry, « Quand Ulysse se fait refaire le portrait par les femmes »

Sandrine Hylari, « L'odyssée amoureuse de Maria Casarès et Albert Camus »

Ulysse désenchanté

Isabelle Perrault, « La revanche des Sirènes : contre-figures d'Ulysse chez Maurice Blanchot et Pascal Quignard »

Yoann Colin, « Ulysse, une incarnation de la figure du bourgeois pour Vladimir Jankélévitch ? »

Grégory Clesse, « Fuir pour vaincre l'enchantement ? Ulysse et Circé dans El mayor encanto, amor de Calderón de la Barca »

Guerre et utopie

Lambert Barthélémy, « De Charbyde à Nucléa : portrait du cinéaste en navigateur polytrope (Peter Watkins, The Journey, 1987) »

Louis-Thomas Leguerrer, « Ulysse lesbien : la figure du cheval de Troie dans l'œuvre de Monique Wittig »

Créations

Avec ou sans Ulysse : réinventer nos odyssés

Valérie Rauzier, « Les Odyssées »

Geneviève Robichaud, « Fabricator »

Patrice Lessard, « Les vaches »

Pascale Millot, « Lettre au fils »

Denise Desautels, « Ulysse vieillissante (fragments) »

Jérémy Champagne, « Ligne de personne »

Erina Harris, « The Story of the Letter H »

Jennifer Bélanger, « Les mains de Pénélope »

Kinga Araya, « Salty Feet: Passeggiate Romane (Extraits) »

Margot Mellet, « Les Ruses Bleues »

Les guerres qu'on continue de mener

Myriam Watthee-Delmotte, « Assâad est témoin »

Myriam Watthee-Delmotte, « Lettre à Yannick Haenel »

Anya Nousri, « Fuck Around »

Mobólúwajídìde D. Joseph, « ascencion »

Kasia Van Schaik, « The Invention of the Horse »

Gabriel Tétrault, « Et Ulysse ne l'entendit jamais »

Ariane Lessard, « Autobiographie d'une chasse »

Clara Marciano, «ASIAT »

Ulysse à la dérive

Tristan Malavoy, « Un équipage fantôme »

Stéphane Cermakian, « Ulysse de Trois-Rivières et d'Arménie »

Louis Haëntjens, « Calypso »

Massimiliano Aravecchia, « Ulysse lors de son dernier voyage »

Charlotte Moffet, « Forêt »

Adis Simidzija, « Voyage au bout de l'imposture »

Jessie Jones, « Attempts at Exhausting / Aeaea / Fase / Imperfect Medium »

Phyllis Katrapani, « Retour à Ithaque »

Entretien

Louis-Thomas Leguerrier et Sophie Rabau,

« Pour en finir (et enfin commencer) avec Ulysse. Entretien avec Sophie Rabau »