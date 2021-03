Besançon

Musei, sive bibliothecæ de Claude Clément : à quoi sert une bibliothèque ?

Fonctions sociales, intellectuelles, morales

Besançon, 22 octobre 2021

Si le jésuite Claude Clément (Ornans, 1596-Madrid, 1642) fut un soutien actif de la monarchie catholique en particulier à travers son Maquiavelismo degollado (Alcalá de Henares, 1637, après deux premières versions en latin, 1636-1637) où il se fait porte-étendard de l’action du roi d’Espagne contre les hérétiques, il fut aussi un des premiers théoriciens modernes des bibliothèques.

En effet, par son gros ouvrage jamais réédité ni traduit, Musei, sive bibliothecae tan privatae quam publicae Extructio, Instructio, Cura, Usus (Lyon, 1635) Claude Clément est considéré comme l’un des pères de ce qu’on appellera plus tard la bibliothéconomie.

L’ordonnancement thématique des différentes étagères ou armaria, s’il constitue évidemment le cœur de l’œuvre, n’occupe toutefois qu’une petite centaine de pages sur plus de 550. La plus grande partie de son texte traite de la fonction des bibliothèques, de leur décoration allégorique, des objets nécessaires à l’étude, de l’entretien et de la conservation des ouvrages mais aussi des méthodes d’apprentissage, de l’érudition ou encore de l’éloquence.

Plus qu’un traité d’ordonnancement, Musei est un recueil d’érudition, un regard porté par un universitaire de premier plan - Clément enseignait au Colegio imperial de Madrid - sur la culture et l’étude en son temps. La langue elle-même, un latin complexe constamment enrichi de références et de citations antiques, vient compléter cette cartographie mentale d’un esprit universel, comme le début du xviie siècle pouvait encore en compter.

Depuis plus d’un an, une équipe de chercheurs appartenant à l'Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité (https://ista.univ-fcomte.fr ) se consacre à l’étude et à la traduction de ce livre en français. Ce long travail a permis de finaliser une première étape : l’édition francophone de la dédicace, de la préface au lecteur, de l’introduction et de la première section du livre I. Ces pages constituent le discours programmatique de l’œuvre, dans lequel Claude Clément cherche à identifier la finalité des bibliothèques. L’équipe de traduction de l’ISTA souhaite pouvoir partager son travail et interagir avec d’autres chercheurs que ces questions intriguent lors d’une rencontre scientifique sur le thème : « Musei, sive bibliothecæ de Claude Clément : à quoi sert une bibliothèque ? Fonctions sociales, intellectuelles, morales ».

*

