Motion du comité de rédaction de la revue XVIIe siècle – 12 février 2020

Avec l’appui du CA de la Société d’Étude du XVIIe siècle.

Foncièrement attaché à ses missions d’animation de la recherche et de publication des acquis de cette dernière, le comité de rédaction de la revue interdisciplinaire XVIIe siècle exprime sa vive inquiétude à l’égard des projets gouvernementaux en cours.

Ces derniers (LPPR, réforme du Master MEEF, réforme des retraites) menacent fondamentalement l’existence d’une vie intellectuelle autonome, innovante et pluraliste.

Le comité de rédaction s’associe aux mouvements et actions contestant ces projets qui stérilisent à court terme et en profondeur la création, la diffusion et la transmission des savoirs.

Il considère qu’en fragilisant notamment le statut et les conditions de travail des personnels qui assument ces missions, les réformes en cours entrent en contradiction avec toute ambition scientifique réelle.

Sur ces questions, le comité de rédaction appelle enfin les responsables politiques à prendre la mesure de l’urgence d’un réel dialogue avec la communauté des actrices et acteurs directs de la recherche en France.