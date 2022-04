Enseignant : Jérôme David (Professeur ordinaire, Dpt de langue et littérature françaises modernes & Institut Universitaire de Formation des Enseignant-es, UNIGE)

Ce cours explore les liens entre la littérature et la mondialisation. Il réhabilite, sous le nom de « littérature mondiale », une modernité esthétique méconnue qui a fait de la littérature un laboratoire critique des échanges culturels.

Cette pensée littéraire de la mondialisation, inaugurée au XIXe siècle par Goethe, a été reprise, enrichie, transformée au fil des décennies dans l’ensemble des régions du monde. Elle traverse la littérature comparée et la traductologie depuis leurs débuts. Elle porte la plupart des œuvres contemporaines les plus décisives. Elle dessine un avenir possible des études littéraires. Une trentaine d’intervenant-es, dont près de vingt étudiant-es de l’Université de Genève, vous présentent de façon vivante les éléments principaux de cette histoire. Leur passion pour ce domaine de savoir s’adresse à quiconque cherche à mieux comprendre la place de la littérature dans la mondialisation. Au terme de ce parcours, la littérature n’aura plus pour vous les mêmes contours, ni les mêmes accents. Vous en sortirez avec un regard renouvelé sur ce que vous lisez habituellement, une meilleure connaissance des études littéraires en train de se faire et une idée plus claire de l’histoire de la mondialisation.

Voir le programme du cours sur le site du MOOC...