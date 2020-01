Appel à communication pour ouvrage collectif

« Monstruosité et Métamorphose dans la littérature africaine postcoloniale »

Université de Yaoundé I / Université de Maroua

Argumentaire

L’univers des œuvres de l’Afrique postcoloniale est, en général, conflictuel. Aussi, une part belle est-elle faite aux combats pour la vie que (se) livrent les personnages mis en scène, en dépit des espérances suscitées par les indépendances, les conférences et autres dialogues nationales. Confrontée aux folies meurtrières de l’Histoire et à sa propre folie, l’Afrique entretient incontestablement la misère et la violence ; une sorte de mal-être que vit au quotidien une bonne partie de sa jeunesse et face à laquelle, les productions artistiques ou intellectuelles ne restent pas insensibles. Cette tragédie existentielle se décline en termes de monstruosité et de métamorphose.

Le terme « monstre » dérive étymologiquement du latin « monstrare » (qui a le sens est « montrer ») qui, lui-même, est issu de « monere », signifiant « avertir ». La figure monstrueuse est donc une réalité qui se pose à celui la considère comme un signe à décrypter. D’autre part, la métamorphose évoquée ici en rapport avec la figure du monstre, présuppose sa véritable construction humaine voulue et engage l’analyste à étudier la mutation de l’humain vers le monstrueux ou inversement. Mais le phénomène du monstre comme celui de la métamorphose n’est pas essentiellement un signal du pire mais très souvent une construction littéraire qui trahit une certaine complexité de l’existence et une transgression absolue.

Si le collectif veut sonder la transformation de l’archétype du monstre au sein de l’opinion commune africaine, la réflexion sur monstruosité et métamorphose donnera les possibilités d’examiner les rouages de leur re-présentation dans un univers estampillé « désintégration du réel et négation de l’être ».

Quelques axes de lecture de la littérature, de la culture, de l’histoire et de la société africaines :

- Les figures du monstre

- Le monstre comme prétexte pour une analyse politique de la société

- Les mutations monde contemporain : vers une société monstrueuse ?

- L’esthétique du monstrueux

- Le langage du monstre et la monstruosité du langage

- Les mutations du langage et les mutations de l’humain

- La mutation monstrueuse de la langue dans les textes africains

- La femme et la problématique de la monstruosité

- L’Etat postmoderne : un monstre froid ou échaudé ?

*

Les propositions d’articles d’un volume de 300 mots maximum avec un titre, coordonnées et courte présentation bibliographique de l’auteur, seront envoyées au plus tard le 30 mars 2020, simultanément aux adresses suivantes. amougou@hotmail.fr ; r_ngwe@yahoo.fr.

La publication du collectif est prévue pour septembre 2020.