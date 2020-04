Monde Français du Dix-huiième siècle: Transpositions (n° special 2020)

Appel d’article MFDS 2020

En continuation du no 2019, un numéro est en cours de constitution sur le thème de "Transpositions et confrontations". Il est dirigé par Hélène Palma de l'Université d'Aix-en-Provence, et Pierre-François Peirano de l'Université de Toulon :

Les transferts internationaux d’idées principalement politiques, économiques et artistiques entre les Îles Britanniques, la France et l’Amérique du Nord dans la période historique du « long XVIIIe siècle » (1688- 1815).

Si les influences réciproques ont donné lieu à d’indéniables enrichissements et contribué à nourrir les mouvements des Lumières – en particulier, la ré exion sur les systèmes de gouvernement –, la période étudiée est jalonnée de trois révolutions majeures – la « Glorieuse Révolution » de 1688 en Grande-Bretagne, la Guerre d’Indépendance américaine et la Révolution française – qui ont bouleversé les ordres établis dans chaque aire géographique. La question des transferts d’idées n’en devient que plus aiguë et l’échange peut se muer en ré-interprétation, voire en confrontation. A n de comprendre ces phénomènes dans leur ensemble, l’accent sera mis sur les idées elles-mêmes, mais aussi les individus qui les portèrent et la manière dont elles furent perçues.

Envoyez votre article en anglais ou en français (15-20 pages style MLA times.12 double espace) avant le 18 juillet 2020 à swoodwar@uwo.ca.