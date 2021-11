Versailles

Molière sans frontières



Rencontres internationales dans le cadre du « Mois Molière », Versailles



Théâtre Montansier, 9 et 10 juin 2022



Coordonné par Martial Poirson (Université Paris 8) avec le comité d’organisation du « Mois Molière ».

Organisé par Séverine Boursin, adjointe de la Direction des Affaires Culturelles de la Mairie de Versailles.



Les commémorations du quadri-centenaire de la naissance de Molière en 2022 rendent hommage à celui qui est encore et toujours présenté comme notre « écrivain national ». Si bien qu’à travers lui, c’est aussi la « langue de Molière » qu’on célébre. Ce grand moment de communion collective, mais aussi de controverses mémorielles, offre une occasion unique de réfléchir sur l’ambivalence d’un héritage résolument transnational. Cherchant à mettre en perspective la logique même de cet anniversaire, selon une vision largement internationale et interdisciplinaire, ces rencontres sont placées sous l’égide du Mois Molière, qui fera la part belle à l’accueil de troupes étrangères, et s’inscrivent dans le sillage de l’exposition Molière, la fabrique d’une gloire nationale, qui se tient du 15 janvier au 17 avril à l’espace Richaud de Versailles.

Ces rencontres ont pour ambition de porter l’enquête sur les usages et peut-être aussi mésusages politiques, sociaux, culturels et bien entendu artistiques de Molière à travers le monde. Ils sont envisagés à l’aune des traductions, adaptations, mises en scène et réécritures, qu’a inspiré, à travers les âges, celui qui est aujourd’hui encore l’auteur de théâtre de langue française le plu, lu, joué et traduit dans le monde. Nous chercherons donc à mettre en lumière les logiques d’appropriations et de réappropriations culturelles d’un véritable mythe théâtral et littéraire, en portant notre attention sur les transferts culturels de cette « gloire nationale » en-dehors de l’hexagone, dans différentes aires culturelles, soit dans le cadre d’une politique de diffusion internationale (traductions, tournées, résidences d’artistes français à l’étranger, accueil dans le réseau des instituts culturels français ou de la francophonie), soit à l’occasion de mises en scène, adaptations, réécritures par des artistes étrangers. Nous insisterons sur les logiques de transpositions de la vie comme de l’œuvre de l’homme de théâtre à travers différentes médiations culturelles, à destination des publics les plus divers, à différentes époques et dans différents contextes, selon différents médias, supports, formats, contenus.

En marge des logiques de consécration patrimoniale, on aura à cœur d’interroger la circulation, la transformation et la transfiguration de la référence moliéresque, afin de mettre en évidence les stratégies de réappropriation culturelle de la « langue de Molière ».

Prière d’envoyer vos propositions (250 mots maximum), en précisant votre affiliation institutionnelle, avant le 15 février 2022 à : molieresansfrontieres@versailles.fr