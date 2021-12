À l’occasion des 400 ans de la naissance de Molière, Philippe Collin a imaginé pour France Inter une série de podcasts qui propose de "mieux comprendre la mécanique intérieure de cet être double qui fait du théâtre, de la comédie, du rire une arme pour interroger le contexte, les contraintes et les maux de son époque". Avec la complicité d'historiens du théâtre (R. Chartier, G. Forestier, L. Michel, M. Poirson…), il s’agit de "saisir les importantes mutations culturelles et politiques du siècle, auxquelles Molière a contribué, en dépeignant les enjeux de la société d’ordre du XVIIe siècle par le théâtre, par la mise en scène. Par le vif esprit satirique duquel couvait une réelle émancipation intellectuelle, Molière s’inscrit au carrefour des tensions et des ambivalences de son siècle, qui était aussi celui de Louis XIV."