"Molière 17 / 21. Usages d’un mythe littéraire, théâtral et national" (Cerisy)

Cerisy

"Molière 17 / 21. Usages d’un mythe littéraire, théâtral et national"

Cerisy, 18-24 juin 2021

Organisation: Joël Huthwohl (Bibliothèque nationale de France, Arts du spectacle) ; Tiphaine Karsenti (Université Paris Nanterre) ; Guillaume Peureux (Université Paris Nanterre) ; Martial Poirson (Université Paris 8).

Ce colloque s’inscrit dans le sillage des célébrations du quadri-centenaire de la naissance de Molière en 2022, qui inspirent leur lot d’expositions, de spectacles, de documentaires, de publications, de projets pédagogiques, de pratiques culturelles, d’hommages, d’initiatives telles que la pétition en faveur de la panthéonisation de notre « écrivain national ». Ce moment de festivités, mais aussi de controverses, invite à réfléchir sur les enjeux des appropriations variées inspirées par cette figure mythique du patrimoine culturel français.

Dans une perspective internationale, interdisciplinaire et ouverte sur les expérimentations en recherche-création (envisagées comme des outils heuristiques susceptibles de renouveler les savoirs autant que les pratiques), ce colloque a pour ambition d’examiner les usages – bibliophiliques, patrimoniaux, politiques, artistiques, scientifiques, commerciaux – de Molière, envisagés à partir des dispositifs esthétiques et idéologiques, pédagogiques, voire industriels, qu’il inspire depuis sa mort jusqu’à aujourd’hui.

Trois axes de réflexion seront privilégiés :

Usages mémoriels de Molière : émanant d’institutions patrimoniales, de sociétés savantes, d'amateurs érudits, etc. ; associés à des circonstances commémoratives ou non ; relevant d’une mémoire officielle ou d’initiatives individuelles ; répondant à une vocation culturelle ou marchande.

Médiations moliéresques : élaboration de dispositifs pédagogiques, muséographiques, numériques, ou créations scéniques, filmiques, plastiques prenant Molière et son œuvre pour objets.

Transferts culturels d’une “gloire nationale” : soit dans le cadre d’une politique de diffusion internationale du patrimoine théâtral français (traductions, tournées, résidences d’artistes français à l’étranger, accueil dans le réseau des instituts culturels français ou de la francophonie), soit dans le cadre d’appropriations de l’œuvre moliéresque à l’étranger (mises en scène, traductions, réécritures).

En parallèle des logiques de commémoration, on s’intéressera donc aux circulations et aux transformations de la référence moliéresque au gré de ces usages sociaux, économiques, politiques, culturels, afin de faire apparaître les multiples constructions symboliques recouvertes par ce patronyme si lourdement chargé de valeur identitaire et culturelle.

Partenaires : Bibliothèque nationale de France (département des Arts du spectacle) ; Comédie-Française ; Société d’histoire du théâtre ; Musée de l’éducation (Rouen) ; Musée de la ville de Versailles ; Mois Molière, Versailles ; Université Paris VIII (É.A. 1573) ; Université Paris Nanterre (CSLF & HAR)

Comité scientifique : Benoit Bolduc (NYU) ; Léonor Delaunay (Société d’Histoire du Théâtre) ; Sylvaine Guyot (Harvard University) ; Sara Harvey (Université de Victoria) ; Lise Michel (Lausanne) ; Florence Naugrette (Paris Sorbonne) ; Agathe Sanjuan (Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française) ; Guy Spielmann (Georgetown University) ; Jeffrey Ravel (M.I.T.)