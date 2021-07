Mohammed Jadir (dir.),

Langage(s) et traduction,

L'Harmattan, collection "Sociolinguistique", 2021.

EAN13 : 9782343235134 — 246 pages.

Le volume Langage(s) et traduction comprend une sélection d’une dizaine de contributions exposant des interactions entre les sciences du langage et la traductologie. Il compte trois parties dont chacune englobe un bon nombre de chapitres axés sur des problématiques et développant des phénomènes aussi variés que complémentaires.

De l’examen des difficultés de l’acte de traduire de l’inter-culturel en littérature, de la littérature dite « enfantine », de l’écriture célinienne caractérisée par une oralité mythique, des ‘erreurs’ culturelles et historiques dans les auto-traductions, à l’examen de la condition féminine à travers l’investigation d’œuvres des figures emblématiques de la littérature mondiale (Katherine Mansfield, entre autres), en passant par l’examen de phénomènes linguistiques, didactiques et traductologiques (e.g. idiomaticité, multilinguisme, enseignement de la communication interculturelle).

Contributeurs : Camille Fort (Université Picardie Jules Verne, France), Valeria Ferriti (Université de Florence, Italie), Amal El Boury (Université Hassan II de Casablanca, Maroc), Selwa Tawfik (Université de Montréal), Rebecca Dehner-Armand (Washington University in St. Louis), Nouzha Belghiti Alaoui (Université de Casablanca), Georges L. Bastin (Université de Montréal, Canada), Jamila Akarid (Université de Casablanca), Laila Benhessou (Université de Casablanca), Said Fathi (Université de Casablanca), Doris Feschter (Université de Zwickau, Allemagne), Mohammed Jadir (Université de Casablanca), Adil Labrihmi (Université de Casablanca), Abdulhamid Al-Featta (Université du Roi Saoud, A. Saoudite).

Éditeur : Linguiste et traducteur marocain, Mohammed Jadir est professeur des universités à l’Université Hassan II de Casablanca où il enseigne la linguistique, la traduction et la traductologie. Directeur du laboratoire LALITRA (Langues, Littératures et Traduction). Ses travaux s’inscrivent dans le cadre du fonctionnalisme et portent sur l’interface sémantico-pragmatique et l’analyse traductologique.