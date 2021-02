Mémoires du Moyen Âge N° 3.

2020. 334 p., broché, 15,5 x 23,5 cm.

ISBN 978-2-7453-5481-5. 48 €



Cet essai met en regard un texte médiéval – la scène des gouttes de sang sur la neige du Conte du graal de Chrétien de Troyes – et ses reprises par quatre auteurs majeurs du XXe et du XXIe siècle qui l’ont étroitement associé à leur conception de la langue et de l’activité littéraire (Giono, Quignard, Bonnefoy, Roubaud). Ce faisant, il voudrait élucider

les raisons pour lesquelles le Moyen Âge fait aujourd’hui retour avec tant d’insistance et ce que cette résurgence dit de notre contemporain au travers du passé qu’il se donne. C’est ainsi aux ressorts de notre mémoire littéraire que ce livre s’intéresse et à la manière dont elle anime nos existences singulières et collectives.



Mireille Séguy est Professeure de langue et de littérature françaises du Moyen Âge à l’université Paris 8 Vincennes / Saint-Denis. Elle a publié de nombreux travaux sur les voies de l’invention littéraire dans les fictions arthuriennes des XIIe et XIIIe siècles ainsi que sur les relectures des formes et des images médiévales dans la création et la critique contemporaines, faisant surtout porter son intérêt sur le temps et la mémoire des œuvres.



En PJ, table des matières