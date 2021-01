Migrations et environnements. Convergences et divergences du postcolonialisme et de l’écocritique (Session CIÉF, MLA, Washington, D.C.)

Washington, D.C

Migrations et environnements.

Convergences et divergences du postcolonialisme et de l’écocritique

Session affiliée du CIÉF à la convention de la MLA,

Washington, D.C., 6-9 janvier 2022.

Les migrations humaines contemporaines, constamment alimentées par le capitalisme mondial, les guerres et les catastrophes écologiques, se heurtent de plus en plus aux fermetures ou fortifications des frontières autours des nations et des territoires du Nord. Dans le même temps, notre espace commun d’habitation, la planète, est devenu l’objet de préoccupations grandissantes, nos modes de vie conduisant à l’épuisement des ressources de la Terre, menaçant ainsi notre propre existence en tant qu’espèce. Or, si les pays en développement se montrent hostiles aux formes indispensables de « green conditionality » touchant au commerce, à l’aide internationale et à la dette, considérant que les valeurs, les priorités et les pratiques environnementales sont encore façonnées par l’héritage colonial, à l’inverse, les États du Nord se détournent des problèmes structuraux en amont des dynamiques migratoires dirigées vers le Nord.

Cette session propose d’examiner, à travers la littérature et la philosophie françaises et francophones, l’articulation des questions de migrations humaines et de mutations environnementales. L’objectif consiste donc à faire dialoguer deux approches critiques aux logiques souvent antagonistes, le postcolonialisme et l’écocritique, et de porter le défi de penser ensemble les diverses facettes – politique, culturelle, esthétique, sociale, économique, environnementale – de l’écriture des migrations et des territoires.

*

Proposition de communication (300 à 500 mots, en français) à envoyer d’ici le 1er mars à Mona El Khoury (Tufts University) à l’adresse mona.el_khoury@tufts.edu

Veuillez y inclure votre nom, votre affiliation universitaire et votre adresse électronique.

Pour des renseignements supplémentaires, prière de consulter :

CIEF | Conseil International d’Études Francophones et Calls for Papers | Modern Language Association (mla.org).