Présentation :

La production littéraire et artistique des XVIe-XVIIe siècles a souligné une commune « fascination pour le transitoire et le protéiforme », à contre-courant de l’idéal d’harmonie et de permanence des formes, effets d’un monde en bouleversement, marqué par l’éphémère et l’indéterminé.

Dans l’espace culturel extrêmement relié que configuraient alors l’Espagne, l’Italie et la France, le concept de métamorphose, élargi à celui de mutation, s’est imposé en de multiples formulations.

Au-delà de la référence au texte fondateur des Métamorphoses d’Ovide et de son puissant imaginaire mythologique, sont abordées dans cet ouvrage les représentations littéraires et plastiques, érudites et « populaires », de la transformation de l’être humain en animal ou en élément naturel, et inversement.

Les œuvres phares de Dante, du Tasse, de Cervantès, de Rabelais… ainsi qu’une multiplicité de textes moins connus, dans les domaines de la prose de fiction, de la poésie et du théâtre, s’offrent à des études de cas de métamorphoses, prétextes à des réflexions implicites sur l’instabilité du monde, sur l’inachèvement et l’inaccompli, sur le temps et la mort.

D’un pays à l’autre, d’une forme à l’autre, d’une structure à l’autre, l’époque varie ainsi les perspectives à l’infini, en un jeu de miroirs parfois déformant, porteur à la fois d’illusions et de révélations.

Les auteurs :

Nathalie Peyrebonne et Pierre Civil sont spécialistes du Siècle d’Or espagnol et enseignent à l’Université Sorbonne Nouvelle.

Encarnación Sánchez García et Roberto Mondola sont professeurs de langue et culture de l’Espagne classique et contemporaine à l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale.

