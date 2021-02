Merveilles de la cour :

bibliothèque numérique des divertissements de cour au XVIIe siècle

Le site "Merveilles de la cour" est une bibliothèque numérique des divertissements de cour. Il propose une collection d'écrits et d'images des fêtes de la cour de Louis XIV, numérisés, édités et indexés. On peut ainsi y identifier les principaux acteurs des divertissements, qu'il s'agissent de courtisans, de gens du spectacle ou de techniciens, les principales techniques employées (machines volantes ou jeux d'eaux par exemple), les personnages fictifs mis en scène... Et bien sûr, on peut y consulter de nombreux documents : extraits de comptes, manuscrits ornés ou récits imprimés.

https://merveilles17.huma-num.fr

Cette bibliothèque numérique, appelée à s'enrichir, a été réalisée dans le cadre d'un projet financé par la MESHS Lille Nord de France.