Mentor est un nouveau carnet de recherche dédié aux usages pédagogiques de la réception classique.



Benjamin Sevestre-Giraud et Clara Daniel sont porteurs d’un projet intitulé « Pédagogie & Réception classique » à l’Université d’Aix-Marseille. En 2020, ils avaient organisé une première Journée d’étude dont le compte-rendu et les conférences enregistrées sont disponibles sur Antiquipop.



Dans le prolongement de cette journée, ils ont conçu Mentor afin de questionner les pratiques actuelles pour enseigner la « matière antique », via tous les mediums contemporains (littérature, théâtre, arts plastiques, presse, politique, cinéma, télévision, jeu vidéo, etc.). Ils souhaitent créer un dialogue fructueux entre source et adaptation qui ne soit pas limité par la question de la fidélité (ou infidélité) à la version originale.



La vocation principale du carnet est d’accueillir des articles de la part des enseignants (du secondaire à l’université) présentant un projet pédagogique (séance, séquence, atelier, etc.) qui intègre un ou plusieurs enjeux de réception. Outre la description du travail mené en classe, il s’agit de proposer une analyse réflexive sur la didactique des LCA.



Le carnet est adossé à un séminaire de recherche qui sera diffusé en ligne et ouvert à tous.



Ils accueillent toutes les contributions au fil de l’eau, n’hésitez pas à leur écrire pour leur proposer un billet : mentor.matiereantique@gmail.com.