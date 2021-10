À lire sur laviedesidees.fr:

"Mémoire vive de Régine Robin", par Bernabé Wesley (en ligne le 26 octobre)





Dans l’entrelacs des langages, des disciplines et des supports, Régine Robin a développé sous l’apparence de la flânerie une œuvre exigeante qui rappelle que toute identité est multiple, et qu’on ne peut s’en saisir qu’en croisant les approches.



L’œuvre de Régine Robin (1939-2021) mène une réflexion d’ordre historiographique à la croisée de la linguistique et de la sémantique historique. Elle examine la dimension mémorielle des œuvres de fiction ; elle lit et explore l’imaginaire social des villes et repense la question de la judéité à partir du yiddish envisagé comme une langue du manque et de l’absence ; elle prolonge enfin ces différentes voies dans des fictions qui entremêlent écriture de soi, récits de migrance et remémorations fantasmées.



Pour le lecteur qui la découvre, cette œuvre offre une plongée dans les mécanismes symboliques de la mémoire collective, dans les débats historiographiques et dans l’activité mémorielle des œuvres littéraires. De l’essai au roman, de l’écriture de soi à la réflexion historienne, Régine Robin n’a cessé de repenser le champ de la mémoire collective pour y faire une place à la part d’inconciliable et d’irrésolu qui caractérisent nos représentations du passé. Son cheminement s’est construit sur des refus : ne plus distinguer la fiction du factuel, l’écriture de soi de la réflexion théorique, l’histoire des autres disciplines des sciences humaines ; ne plus séparer l’ici et l’ailleurs, ni l’identité des absences et des manques qui la creusent. Ce parcours suit trois lignes de crête : explorer la question mémorielle dans le roman, objet d’étude privilégié mais aussi genre pratiqué en écrivaine ; privilégier les frontières de l’histoire comme lieu possible d’un renouvellement historiographique ; se raconter dans des fictions mémorielles qui pratiquent l’écriture de soi à la lisière de l’essai et de la fiction. […]

Bibliographie

