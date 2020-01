Université de Maurice

Appel à Contribution

Mémoire-archipélagique : Géographies, Histoires et Disciplines Entrecroisées

Université de Maurice, 4-6 août 2020

Intervenants clés confirmés

Ananya Jahanara Kabir, King’s College London

Isabel Hofmeyr, University of the Witwatersrand/NYU

George Abungu, Archéologue, Consultant en patrimoine culturel international

Anwar Janoo, University of Mauritius

Depuis les années 1950, le concept de l’Archipel a été de plus en plus déployé par les chercheurs en histoire, en sciences, en littérature et ainsi que dans les études des phénomènes culturels ou cultural studies, afin de démanteler la conceptualisation linéaire des développements historiques, nationaux et culturels ; de résister à la taxonomie polarisante du binaire centre et périphérie ; de mettre l’accent sur l’importance des expériences humaines partagées ainsi que la Relation, la créolisation et la diversité culturelle les postulent ; enfin, le concept d’archipel a aussi été utilisé par des projets de recherches et des projets d’ordre créatifs qui tracent des géographies discontinues et interconnectées à l’échelle de la planète.

Prenant l’océan Indien comme le lieu principal de recherche pour définir de nouvelles expériences et significations archipélagiques, la conférence rassemblera et s’appuiera sur les différents éléments de la pensée archipélagique déjà engendrés par le monde Caribéen pour explorer des histoires liées et reliées à travers les mers et les océans, et pour établir un dialogue théorique sur la production de la mémoire comprenant les océans Indien, Atlantique, Pacifique, et Suds et leur spatialité. Qu’est-ce que la primauté de la pensée archipélagique des Caraïbes, définie par sa structure de répétition anti-mimétique et différenciée, a permis de développer, qu’a-t-elle écartée ou exclue ? Qu’est-ce qui ne peut pas être, ou n’a pas encore été pensé à travers l’archipel ? Que dire si les frontières ethniques, nationales et géographiques étaient en conflit les unes avec les autres, produisant des identités archipélagiques fracturées ? Comment la mer fonctionne-t-elle comme un espace imaginaire qui réduit ou fige les distances géographiques et affectives ? Comment la mer rend possible les relations archipélagiques ?

La conférence explore simultanément ce que se souvenir du passé dans le présent signifie, et comment considérer les futures trajectoires identitaires individuelles, collectives mais aussi nationales en adressant les possibilités que l’approche archipélagique de la mémoire offre, une approche qui est mobile et dynamique autant qu’elle est enchevêtrée et qui peut même surpassée les espaces insulaires et archipélagiques. Que signifie ou à quoi ressemble, réellement, un projet de mémoire-archipélagique ? Comment peut -il contribuer aux études de la mémoire ? Si le passé est pensé de façon archipélagique comme une série de géographies, cultures et histoires fragmentaires qui convergent dans un espace fluide et qui peut agir comme un symbole pour d’autres connexions plus larges, comment la mémoire archipélagique peut améliorer la manière dont le passé est appréhendé dans la pratique continentale ? Comment peut-elle contribuer ou compliquer l’approche traditionnelle de la mémoire ? Comment les projets de mémoire-archipélagique peuvent-ils être multidirectionnels, réparateurs ainsi que dévoué à la justice, au lieu d’être rivaux, répressifs ou destructeurs ?

Nous acceptons les communications et les posters de chercheurs à tout moment de leur carrière sur le thème de la mémoire-archipélagique. La liste non-exhaustive des suggestions des thèmes et sujets que les communications peuvent couvrir se trouve ci-dessous :

Epistémologies archipélagiques

Le processus de formation de la mémoire des connexions transocéaniques, des mouvements et déplacements transnationaux, et des entrecroisements des cultures cosmopolites à travers la pensée archipélagique

Les méthodes critiques de l’archipel pour les études de la mémoire

Etudes postcoloniales, mémoire multidirectionnelle et l’archipel

Les pratiques de la mémoire-archipélagique

Les dimensions thématiques et symboliques de la mémoire-archipélagique dans les arts et la littérature

Les formations performatives de la mémoire dans les archipels

Les pratiques d’archivages non-canoniques et insubordonnées : oralité, musicalité, savoir-incarné et les sens

Traduction textuelle et symbolique, emprunt culturel et divergences

L’espace et la mémoire-archipélagique

Bateaux, littoraux, ports, villes et les autres espaces où la mémoire-archipélagique est inscrite

Isthmes, canaux, péninsules, et le rôle qu’ils jouent dans l’accroissement du sentiment archipélagique

Les pays-natals nationaux, ancestraux et imaginaires palimpsestes de la mémoire-archipélagique

Les identifications transocéaniques à travers les îles et les archipels, archipels continentaux, et continents archipélagiques

Histoires, traumas et mémoire-archipélagique

Les catastrophes humaines et naturelles dans les espaces archipélagiques

Se souvenir et dépasser les conflits passés et les traumas collectifs

Les vestiges du passé colonial dans le présent postcolonial et archipélagique

Politique et mémoire dans l’archipel

Les relations bilatérales entre les états archipélagiques, les petites îles-nations et les puissances continentales établies ou émergeantes.

Les revendications maritimes et territoriales et leurs impacts sur la stabilité des régions et la prévention de conflits

Le rôle de l’activisme dans la construction d’un futur archipélagique

Nous invitons des propositions en anglais et en français pour des présentations d’une durée de 20mins. Nous acceptons aussi les posters de recherche (par exemple, les travaux en cours ; les résultats de recherches) et les posters créatifs (par exemple : les projets de photos/poésies) en vue de les exposer, particulièrement venant d’étudiants en master ou doctorants. Pour la considération de vos communications et posters, veuillez envoyer un résumé de 300 mots, accompagné d’une courte biographie (100 mots) et 3-4 mots-clés au : archipelagicmemory@gmail.com

Date limite pour l’envoi des propositions : 20 Mars 2020

Notification d’acceptation : 31 Mars 2020

Pour plus d’informations, vous pouvez nous écrire au archipelagicmemory@gmail.com

ou visiter le site internet de la conférence : http://www.archipelagicmemory.wordpress.com

Organisateur.rice.s de la conférence :

Sraddha Shivani Rajkomar (University of Mauritius);

Luca Raimondi (CISA, University of the Witwatersrand);

Linganaden Murday (University of Mauritius)

Administratrice de la conférence : Rosa Beunel (King’s College London)