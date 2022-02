Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba, Tunisie.

Mélanges offerts au Professeur Zinelabidine Benaïssa

Appel à contributions





Zinelabidine Benaïssa est professeur de l’enseignement supérieur. Au cours de Son importante carrière d’enseignant-chercheur, il a assuré des cours, dans le cadre de sa spécialité de grammairien, aussi bien, à l’École Normale Supérieure (ENS), à l'Institut Préparatoire aux Études Littéraires et de Sciences Humaines de Tunis (IPELSHT) et à l’Institut Supérieur de l’Éducation et de la Formation Continue du Bardo (ISEFC). C’est à la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités/Université de la Manouba qu’il se fixe, jusqu’en 2022. Dans ces différentes institutions, il a enseigné la versification, la syntaxe, la phonétique et la phonologie, la morphologie et l’orthographe, la lexicologie et la sémantique, la grammaire française diachronique et moderne, en s’appuyant sur un corpus de textes appartenant aux littératures du Moyen Age, du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe et du XXe.

Parallèlement à ses activités d’enseignant (niveaux Maîtrise, Licence, Master et Agrégation), il a dirigé le département de français de la FLAHM, a présidé la Commission des Thèses de doctorat et des habilitations en langue, littérature et civilisation françaises du même établissement et a participé aux commissions de recrutement des assistants, des maîtres-assistants et des maîtres de conférences. Il a dirigé de nombreux travaux de recherche, des mémoires de mastère et des thèses de doctorat, en linguistique générale, linguistique française et sociolinguistique. Il a, en outre, participé à des soutenances de mémoires, de thèses de doctorat et d’habilitations dans différents établissements universitaires en Tunisie et, en cotutelle, en France. Il a, aussi, présenté des communications dans sa spécialité, dans de nombreux colloques, séminaires et congrès, en Tunisie, en France, en Espagne, au Canada et ailleurs.

Le professeur Zinelabidine Benaïssa ne s’est pas confiné dans l’enseignement et la recherche scientifique. Il était toujours ouvert sur les domaines social, associatif et artistique. On l’a toujours connu militant actif aux côtés des membres de l’Association des amis des oiseaux (AAO) et de l’Association des amis du Belvédère (AAB). Dans l’élan de son engagement visant la protection de la nature, il a animé des émissions à la radio tunisienne Chaîne Internationale (RTCI). Il a, par ailleurs, côtoyé les artistes peintres et le rideau du théâtre ne lui était pas resté fermé. Il a conservé, de cette expérience, son allure de comédien et sa légendaire lecture, animée et expressive, des textes. Il a dirigé, aux éditions Cérès, la collection Cérès Jeunesse et a publié des textes de création littéraire.

Notre collègue et ami Zinelabidine Benaïssa s’est éteint le 14 janvier 2022. Pour rendre hommage à l’homme qu’il était, animé d’une humanité débordante, au professeur dont la générosité était sans bornes, au chercheur qui a su inspirer aux doctorants le plaisir de la recherche scientifique, le département de français de la FLAHM propose de lui offrir des Mélanges.

Ainsi, nous vous invitons, vous, ses collègues et ses amis, à participer à ces Mélanges par l’envoi d’un article inédit, mais sans contrainte de thème précis, au comité scientifique, avant le jeudi 31 mars 2022.



Adresse électronique pour l’envoi des articles : flahm.fr.dep@gmail.com



Date limite pour l’envoi des articles : jeudi 31 mars 2022.