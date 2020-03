Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

(anglais / français)

Call for papers

Mediating Otherness: Encounters across Space and Time

(16th to 19th centuries)

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 11/09/2020

Keynote: Professor Ladan Niayesh (LARCA, Université de Paris)

The period between the 16th and the 19th centuries has deeply shaped Western representations of Otherness through the work of artists, antiquarians and travel writers. The repetitions, rewritings, quotations and corrections of earlier works all contributed to the construction of a palimpsestic depiction of Otherness, whether spatial or temporal, real or imagined.

This workshop aims to investigate the strategies implemented by travel writers in this creative process, where intertextual references and rhetorical solutions were often reinforced by visual props such as maps and illustrations. These mediating devices, among others, could be used to make sense of radical Otherness or, on the contrary, to reinforce the alien character of the encounter. Furthermore, these methods of description allowed the authors to blur the lines between time and space, highlighting contrast or continuity between past and present. Their representations and interpretations underlie what Edward Said has described as Orientalism but this Western framework does not preclude the analysis of works by non-Western authors confronted to various forms of Otherness on their travels abroad.

The synthesis and selection of narratives and traditions made by writers will also be addressed, raising broader questions concerning both the role of travel books in constructing and disseminating knowledge and the audience these works were targeting. The didactic dimension of the travelogues may be considered, along with the various frameworks (scientific, religious, antiquarian...) that shape both the depiction and the interpretation of Otherness proposed by the authors. The mediation of modern Otherness through the prism of apparently unrelated realms of knowledge – classical, literary, archaeological or historical, for instance – is also worth examining as one of the most common devices authors resort to.

Call for papers: We invite the submission of papers on travel writing in any language and topics on any aspect of ‘Otherness’ will be considered. These may include, but are not limited to, one of the following:

Antiquity as a figure of otherness

The understanding of spatial Otherness as temporal / historical Otherness

Construction of stereotypes

Contribution to the ‘single story’ of a place or people or deconstruction of such a single story

Non-textual devices used to convey otherness

Rhetorical or literary devices used to mediate otherness

Selection and repetition of themes and motifs

Use of foreign languages within the text

Use of science to represent otherness

*

Submission Guidelines: Papers may be presented in either English or French. Applicants are kindly invited to submit a word document containing the following: (a) your name, (b) the title of your paper, (c) institutional affiliation, (d) contact details, and (e) an abstract in French or English of no more than 300 words (papers should be suitable for 20 min presentations).

Deadlines: Proposals in a Word or PDF document should be sent to the organisers (nolwenn.corriou@univ-paris1.fr and giacomo.savani@ucd.ie) by 17 April 2020.

Selected applicants will be contacted by 18 May 2020.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - -

Appel à communications

Représenter l’altérité : rencontres à travers l’espace et le temps

(entre les XVIeet XIXe siècles)

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 11 septembre 2020

Keynote : Professeure Ladan Niayesh (Université de Paris, LARCA)



La période qui s’étend du XVIe au XIXesiècle a profondément marqué les représentations occidentales de l’altérité par le biais du travail des artistes, des antiquaires et des écrivains voyageurs. Les répétitions, réécritures, citations et corrections de travaux plus anciens ont toutes ensemble contribué à la construction d’un portrait palimpsestique d’une altérité, spatiale autant que temporelle, réelle ou encore imaginaire.

Cette journée d’étude se propose d’examiner les stratégies mises en œuvre par les auteurs et autrices de littérature de voyage au cours du processus de création qui associe aux références intertextuelles et procédés rhétoriques des outils visuels tels que des cartes ou des illustrations. Ces modes de représentation, parmi d’autres, pouvaient être convoqués afin de donner sens à l’altérité radicale ou, au contraire, afin de souligner l’étrangeté des peuples rencontrés. En outre, ces différentes méthodes descriptives offraient aux auteurs et autrices la possibilité de brouiller les lignes entre temps et espace, mettant ainsi en lumière le contraste ou la continuité entre passé et présent. Les représentations et interprétations qu’ils proposent sous-tendent ce qu’Edward Said a décrit comme l’Orientalisme mais ce cadre de pensée occidentale n’exclut en rien l’analyse de travaux par des auteurs et autrices non-occidentaux confrontés, lors de leurs voyages à l’étranger, à diverses formes d’altérité.

La synthèse et la sélection des récits et des traditions effectuées par les auteurs et autrices seront également prises en considération, dans la mesure où elles soulèvent des questions sur le rôle de la littérature de voyage dans la construction et la dissémination de la connaissance ainsi que sur le public auquel s’adressaient les œuvres. Le didactisme de la littérature de voyage peut également être évoqué, en lien avec les différents systèmes de pensée et de connaissance (science, religion, antiquarisme...) qui informent la représentation et l’interprétation de l’Autre proposées par les auteurs. La description de l’altérité contemporaine à travers le prisme de domaines de connaissance en apparence distincts – classique, littéraire, archéologique ou historique, par exemple – mérite également d’être prise en considération, étant l’un des procédés les plus communément utilisés.

Nous invitons des propositions de communication sur la littérature de voyage de tout domaine linguistique et des études de tout aspect de la notion d’altérité seront les bienvenues. Les propositions pourront s’articuler autour des aspects suivants, sans en exclure d’autres :

L’Antiquité comme figure de l’altérité

La conception de l’altérité spatiale comme étant temporelle / historique

La construction de stéréotypes

La contribution des écrits à l’émergence d’un récit unique d’un lieu ou d’un peuple ou encore la déconstruction de cette histoire unique

Les procédés non-textuels utilisés pour représenter l’Autre

Les procédés rhétoriques et littéraires convoqués dans la représentation

La sélection et la répétition de thèmes et de motifs

L’usage des langues étrangères au sein du texte

L’usage des sciences dans la représentation de l’altérité

*

Modalités de soumission : Nous invitons des propositions de communication en français ou en anglais d’une longueur de 20 minutes. Les propositions devront être présentées dans un document Word ou PDF indiquant : (a) votre nom, (b) le titre de la communication, (c) votre rattachement institutionnel, (d) votre adresse électronique, et (e) une proposition en français ou en anglais ne dépassant pas 300 mots.

Les propositions sont à envoyer au plus tard le 17 avril 2020 aux deux organisateurs (nolwenn.corriou@univ-paris1.fr et giacomo.savani@ucd.ie).

Les réponses seront envoyées aux participant·e·sle 18 mai 2020.