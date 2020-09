Paris

Blanchot, l’héritage

Dans le cadre d’un projet de recherche international sur Maurice Blanchot financé par l’IUF (Institut Universitaire de France), nous lançons un appel à contribution pour l’ouvrage Blanchot, l’héritage qui paraîtra en 2022 dans la collection « Résonances de Maurice Blanchot » http://presses.u-paris10.fr/?page_id=1014

L’intention de cet ouvrage est de réfléchir sur l’influence que l’œuvre de Maurice Blanchot a exercée, de manière directe par le commentaire, l’analyse ou le témoignage, mais aussi de façon indirecte par la construction d’une écriture, sur tous ceux qui ont réfléchi sur la langue et ses modulations, qu’il soit écrivain, philosophe, artiste...

« L'écriture de Maurice Blanchot porte, est portée par le silence de l’humanité muette, elle en est le ‘cœur qui bat’ ; nous sommes là, tous, dans le récit, dévoilés-secrets, fuyants, immobiles, vertigineux, dans cette cérémonie de la présence de l'un à l'autre, dans le quotidien toujours moment final, tous, inspirés, ivres, en détresse, portés plus haut comme à la mort, ou courbés, chacun tourné vers un autre, dans un inépuisable respect, parlés, lus, inséparables personnes, ultimes nouvelles, sublimes personnes, la métamorphose impossible ; notre beauté. » Robert Antelme (1994)

La question de la place de cette ‘humanité muette’ nous interpelle encore plus aujourd’hui. Et c’est la manière dont cette question sera ‘digérée’ par les écrivains, philosophes, artistes du XXe siècle que nous privilégierons dans ce colloque. Plus que l’héritage, si tant est que l’on puisse parler d’héritage avec Blanchot, ce sont les lectures et relectures faites des textes de Blanchot par Antelme, Bataille, des Forets, Duras, Derrida, Foucault, Deleuze, Lacoue-Labarthe, Laporte, Levinas, Nancy et d’autres… que nous nous proposons d’interroger dans cet ouvrage.

Envoyez votre article à alainmilon@neuf.fr et eric.hoppenot@sfr.fr avant le 1 juin 2021.

L’ensemble des articles sera évalué par la commission des publications de l’université Paris Nanterre. Les textes ne doivent pas dépasser 40.000 signes espace compris. La feuille de style est sur le site des Presses de l’université Paris Nanterre : http://presses.u-paris10.fr/?page_id=177

Ouvrages déjà publiés dans la collection "Résonances de Maurice Blanchot" :

- Blanchot et l’Allemagne, (dir. H. Choplin, E. Hoppenot, A. Milon), Presses Universitaires Paris Nanterre, 2020.

- Leçon d’économie générale : l’expérience-limite chez Bataille-Blanchot-Klossowski (dir. A. Milon), Presses Universitaires de Paris Nanterre, novembre 2018.

- Défi de lecture : Thomas l’Obscur (dir. A. Calin et A. Milon), Presses Universitaires Paris Nanterre, 2016.

- Blanchot entre roman et récit (dir. A. Milon), Presses Universitaires Paris Nanterre, 2014.

- Blanchot et la philosophie, (dir. E. Hoppenot et A. Milon), Presses Universitaires Paris Nanterre, 2010.

- Levinas Blanchot : penser la différence, Paris, coédition Unesco-Presses Universitaires Paris Nanterre, (dir. E. Hoppenot et A. Milon).