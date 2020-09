« À qui lira ». Littérature, livre et librairie en France au XVIIe siècle, Actes du 47e congrès de la NASSCFL (Lyon, 21-24 juin 2017)

Mathilde Bombart, Sylvain Cornic, Edwige Keller-Rahbé, Michèle Rosellini (éds.)

Tübingen, Gunter Narr Verlag, Biblio 17, Suppléments aux Papers on French Seventeenth Century Literature, vol. 222, 2020.

EAN13 : 9783823384236. – € 98,00.

*

« À qui lira ». Littérature, livre et librairie en France au XVIIe siècle réunit les contributions de chercheurs et de chercheuses en histoire du livre et de l’édition d’une part, en histoire et analyse littéraire, de l’autre, afin de mettre en lumière, par le concours de leurs connaissances et de leurs méthodes spécifiques, les interactions politiques, économiques et culturelles entre le monde du livre et la création littéraire dans la France du XVIIe siècle, et d’interroger les représentations qui s’y attachent. Leurs approches croisées permettent de saisir les enjeux de la publication imprimée (pouvoirs, savoirs, imaginaire), ses cadres matériels et juridiques (librairie, censure), ses tendances émergentes (illustration, livres de théâtre, périodiques) et ses valeurs pérennes (livres de dévotion, « secrétaires » et autres guides). Une place importante est faite aux humanités numériques et au renouvellement que les bases de données et les éditions critiques qu’elles développent apporte au champ des études dix-septièmistes.

*

SOMMAIRE

Avant-propos

Bombart Mathilde ; Cornic Sylvain ; Keller-Rahbé Edwige ; Rosellini Michèle

Présentation

Mellot Jean-Dominique

I. La fabrique du livre

1. Usages du manuscrit

Dimitri Albanese : Le cas du Paris ridicule de Claude Le Petit, itinéraire d’un manuscrit interdit

Yohann Deguin : Les manuscrits de Bussy-Rabutin : pratique aristocratique, usages familiaux

Nathalie Freidel : Publier sans imprimer : le défi des épistolières

Anne Régent-Susini : Le manuscrit, une leçon de style ? L’exemple du Sermon sur le Jugement dernier de Bossuet, genèse du style et style de genèse

Samy Ben Messaoud : Quand les papiers Brossette révèlent un nouveau Boileau

2. Le livre illustré

Céline Bohnert : Les Métamorphoses illustrées au xviie siècle : reconfigurations mondaines des modèles humanistes

Francine Wild : L’illustration des poèmes héroïques

Maxime Cartron : Condenser l’image : l’illustration de Clovis ou la France chrétienne de Desmarets de Saint-Sorlin (1657)

Anthony Saudrais : Graver les spectacles de Torelli. Les enjeux politiques et éditoriaux de l’imprimé et de l’estampe (1645-1654)

Marie-Claire Planche : François Chauveau, un illustrateur pour la littérature

3. Pratiques éditoriales

Véronique Lochert : La figure du libraire dans les préfaces du théâtre imprimé

Jean-Luc Robin : Les « Arguments de chaque Scène », organon du Cocu imaginaire de Molière ?

Bénédicte Louvat : L’imprimé théâtral dans les provinces méridionales au xviie siècle

Benoît Bolduc : Les fonctions du texte dramatique dans le livre de fête

Flavie Kérautret : Imprimer des prologues théâtraux au début du xviie siècle. Le cas des recueils du farceur Bruscambille

Julie Menand : Les stratégies éditoriales du P. Garasse

Léo Stambul : Boileau 1674 : actualité d’une édition

Delphine Reguig : De la transgression au contrôle éditorial : les imaginaires philologiques boléviens

Jérôme Lecompte : Stratégies éditoriales d’une contre-réforme épistémologique : la publication des œuvres savantes du P. Rapin (1668-1684)

Sara Harvey : Les figures du critique dans la presse périodique littéraire : le cas du Mercure galant (1672-1721)

Dominique Varry, Marie Viallon : Mattias Kerner, l’imprimeur qui n’existe pas

II. L’imprimé dans la société

1. Le livre à Lyon

Élise Rajchenbach : Les trois fils Rigaud : les débuts d’une lignée d’imprimeurs lyonnais

Sara Petrella : Intermédiaires du livre entre Genève et Lyon au XVIIe siècle : le cas de Jean de Montlyard

Probes McCall Christine : Le Livre d’emblèmes et le livre de devises : foisonnement et diversité de l’emblématique à Lyon au xviie siècle

Perry Gethner : Deux tragi-comédies à machines imprimées à Lyon dans les années 1650

Jérôme Sirdey : L’imprimerie lyonnaise en 1682. Un regard sur la production licite

Anne Béroujon : La littérature clandestine et les libraires lyonnais au xviie siècle

Dominique Varry : Lyon capitale de la contrefaçon au xviie siècle ?

Helwi Blom : Une Bibliothèque bleue lyonnaise ? romans chevaleresques et livres « populaires » à Lyon (xviie-xviiie siècle)

2. Livres et pouvoirs

Hervé Baudry : Les index de censure en France aux xvie et xviie siècles

Pierre Bonnet : L’affaire Blégny (1688) : une « topographie générale » du livre interdit et de sa police dans le dernier tiers du xviie siècle

Coralie Biard : Censure « parisienne » et poésie « gasconne » : le cas de François Maynard

Geneviève Clermidy-Patard : La circulation des écrits en situation d’exil : le rôle de Mme de Murat dans le champ littéraire en France à la fin du règne de Louis XIV

Jan Clarke : The Dedication of Tragedies to Women (1659-1689)

Virginie Cerdeira : Le Mercure François, un recueil périodique d’histoire politique du temps présent

Sabine Juratic : Des femmes aux commandes. Les veuves d’imprimeur à Paris dans la seconde moitié du xviie siècle

Maxime Martignon : Pratiques d’intermédiations et usages de livres dans la proximité du pouvoir : Cabart de Villermont (1628-1707)

Elena Muceni : Un best-seller de l’imprimerie clandestine : l’histoire éditoriale des Provinciales

Sheza Moledina : Le xviie siècle, enjeu intellectuel crucial pour les jésuites de la Belle Époque : l’exemple d’Henri Chérot

3. Savoirs du livre, savoir par le livre

Cécile Lignereux : De la production épistolographique savante du xvie siècle à sa vulgarisation au xviie siècle

Laura Burch : Le Livre aux lèvres. Apprendre à parler autrement dans les Conversations de Madeleine de Scudéry

Violetta Trofimova : Le rôle des lectrices dans la circulation des Conversations de morale de Madeleine de Scudéry

Agnès Cousson : Construction d’un savoir littéraire et expression de soi : les mémoires et anecdotes de Segrais (Caen, 1624-1701)

Richard Hodgson : Livre et diffusion des savoirs chez Charles Sorel : de la fiction narrative à la « Connoissance des bons Livres »

Servane L’Hopital : Un livre pour suivre la messe ? « L’Exercice spirituel durant la sainte Messe » des Heures de Port-Royal

François Trémolières : Le directeur portatif

Michał Bajer : De la librairie à la traduction dramatique : le livre de théâtre français en Prusse royale et en Pologne (1680-1730)

III. L’imaginaire du livre

Francis Assaf : Mythophilacte : un homme de papier, ou la dérision des livres

Julien Bardot : Reconstituer la bibliothèque de Jean de La Fontaine : enjeux épistémologiques et esthétiques

Nicolas Correard : Visions allégoriques et satiriques de la bibliothèque au XVIIe siècle

Pierre Ronzeaud : Entre « Mêmes » et « Autres » : les bibliothèques imaginées dans les récits utopiques de Foigny, Veiras, Fontenelle, Gilbert et Tyssot de Patot

Frédéric Briot : Quel(s) imaginaire(s) pour les livres dans les romans et les nouvelles de Madeleine de Scudéry ?

Adam Horsley : « Mon livre, je ne peux m’empescher de te plaindre ». Reflections on the Compilation of François Maynard’s 1646 Œuvres

Claudine Nédelec : La représentation de la « librairie » dans les mazarinades

Laura Bordes : Les mazarinades, de la production éphémère à la mise en recueil

Marie-Ange Croft : Gazettes et périodiques dans le théâtre comique du xviie siècle

Mathilde Faugère : Nicolas-Claude Fabri de Peirec et la lecture empêchée. La lecture comme nécessité vitale dans quelques lettres de l’année 1629

Mathilde Vanackere : « Je voudrais bien en faire un bouillon et l’avaler » : consommation du livre, corps du lecteur et pratiques de la littérature dans la Correspondance de Sévigné

IV. Lectures numériques

Sergio Poli, Chiara Rolla, Simone Torsani : Le musée virtuel des Femmes illustres : nouvelles perspectives de recherche pour un renouvellement des formes de réception

Miriam Speyer : La base de données comme chaînon entre bibliographie matérielle et interprétation esthétique. L’exemple des Délices de la poésie galante (1663-1667)

Marc Douguet : Fréquence comparée des entrées et des sorties dans le théâtre du xviie siècle : l’édition numérique au service de l’analyse dramaturgique

Rindert Jagersma, Montoya C. Alicia Montoya C. : Les livres français dans les catalogues de vente aux enchères des bibliothèques privées (Provinces-Unies, 1670-1750)