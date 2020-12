Mathieu Gimenez, Marie-Françoise Lemonnier-Delpy,

Joseph Delteil & les autres,

Éditions Academia, collection "Au coeur des textes", 2020.

EAN13 : 9782806105479.

Ce volume collectif souhaite apporter un éclairage sur les lectures, les influences, les rencontres, et les partages, dans le domaine de la littérature, de l’art, du cinéma, qui ont jalonné et marqué la vie et l’univers esthétique de Joseph Delteil (1894-1978). La situation de l’écrivain tient beaucoup, en effet, aux rencontres faites à la croisée de milieux géographiques, linguistiques, et culturels très différents. Il passe ainsi par le symbolisme, puis à Paris, par le dadaïsme et le surréalisme avant de rentrer dans son Midi natal et de forger le concept très personnel de « paléolithique ». Objet de réceptions multiples, son œuvre romanesque, poétique, épique a nourri et ne cesse de nourrir des recréations très actives dans le domaine du théâtre notamment. Ce sont ces échanges, littéraires, philosophiques, artistiques, que cet ouvrage entend présenter et expliquer.

Feuilleter l'ouvrage…