Paloma Bravo, Philippe Guérin, Nathalie Peyrebonne (dir.), Quand l'esprit vient à manquer : la bêtise. France, Italie, Espagne

On a beaucoup écrit sur la bêtise mais les travaux scientifiques sur la question sont encore rares, même s’ils suscitent depuis peu un intérêt renouvelé des chercheurs. Ce volume, qui réunit des études issues de disciplines différentes (philosophie, littérature, histoire, linguistique), se saisit de la question, pour en suivre les évolutions, du Moyen Âge à l’époque contemporaine, en France, en Espagne et en Italie.

Il s’agit ici de tenter de cerner le concept de bêtise et ses avatars en fonction de différentes aires géographiques, de comprendre comment il est possible de dire la bêtise, de l’écrire ou de la peindre, d’en éprouver les limites, les attributs, les différentes formes, les causes. Identifier aussi celles et ceux qui peuvent l’incarner, envisager en regard des modèles supposément opposés mais parfois complémentaires, l’intelligence et la bêtise se mêlant souvent en un jeu complexe et mouvant.

Qu’espérer, enfin, de la bêtise ? Nous ramène-t-elle à l’état de bêtes à l’horizon borné ou peut-elle au contraire, par le biais de l’amour ou de la grâce, nous élever, voire nous transcender ?

Autant de pistes considérées par le présent ouvrage, fait de réflexions croisées autour d’une forme d’altérité dont la caractéristique principale est de changer au fil des époques et des lieux envisagés : mais le bête, toujours, c’est l’autre, et la façon dont on le désigne en dit beaucoup, toujours, sur ce que nous sommes.

