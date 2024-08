Vincent Ferré (dir.), Dictionnaire Tolkien, 3e éd. revue et augmentée

Ce dictionnaire, réédité dans une version révisée, augmentée, illustrée et reliée, est le premier en français à donner une vision globale de l’œuvre, unique en son genre, de J.R.R. Tolkien : ce romancier, poète, critique, philologue, médiéviste, devenu (dès les années 1960, avec Le Seigneur des Anneaux puis avec les adaptations cinématographiques et vidéoludiques) un phénomène de société : personnages, sources d’inspiration, lieux, religion, politique, poésie, postérité, jeux vidéo ou de rôles… en 350 notices écrites par soixante contributeurs. Il permet de faire connaissance avec le Tolkien illustrateur, l'universitaire engagé, le père de famille, médiéviste érudit ; sont également interrogés le rapport de Tolkien à la modernité, son projet de « mythologie pour l’Angleterre »…

Ce dictionnaire fait le tour de nos connaissances sur la vie et l’œuvre de Tolkien en prenant en compte les recherches et traductions les plus récentes ; il éclaire toutes les facettes d’une œuvre à l’imaginaire débordant, le travail constant d’un créateur-artisan soucieux du moindre détail, et le développement d’un univers en constante expansion avec ses langues, sa mythologie, sa géographie, ses peuples d’Elfes, de Hobbits, de Nains et de créatures imaginaires. Il présente les ouvrages de Tolkien père et fils : non seulement Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, les volumes de L’Histoire de la Terre du Milieu ; mais aussi les essais sur la littérature médiévale, ou sur les littératures de l’imaginaire. Les notices analysent aussi leur postérité (réception en France, aux États-Unis ; adaptations radiophoniques, cinématographiques, ludiques) ; sont également présentés des repères importants sont donnés sur la carrière universitaire et la vie de Tolkien, à travers de notices biographiques portant sur Oxford, Leeds, ou sa famille proche – à commencer par son fils Christopher, exécuteur testamentaire à qui l’on doit d’avoir "édité" l’essentiel des œuvres de son père, après la mort de celui-ci. Toutefois, l’une des originalités du dictionnaire est l’accent mis sur des notices plus générales et abstraites, proposant une vision transversale de l’œuvre : des notions telles que l’héroïsme, le libre-arbitre, l’amour (courtois), l’apparence, ou encore le rapport de l’œuvre de Tolkien à la modernité, à la nature… font l’objet de notices spécifiques. Enfin, des synthèses sont proposées sur les lectures critiques de l’œuvre, dans des perspectives politique, psychanalytique, écologiste, etc.

Cette édition a été mise à jour, augmentée de trois notices. On trouvera une recension de la première édition (CNRS éditions, 2012), sur Acta fabula : "Tolkien de A à W" par Thomas Barège, et sur nonfiction.fr.

Professeur de littérature générale et comparée à la Sorbonne Nouvelle (Paris III), Vincent Ferré a publié, sur J.R.R. et Christopher Tolkien, des ouvrages personnels (Sur les rivages de la Terre du Milieu en 2001 ; Lire J.R.R. Tolkien en 2014) et plusieurs ouvrages collectifs (Tolkien, trente ans après, 2004 ; Tolkien aujourd’ hui, 2011 ; Tolkien. La fabrique d’un monde, 2013 ; revue Europe en 2016). Il a co-traduit les Lettres de Tolkien en 2005, le Cahier de croquis du Seigneur des Anneaux par Alan Lee en 2006 avant Une tapisserie pour Tolkien de Cor Blok en 2011 et le volume Trésors de Tolkien de Catherine McIlwaine en 2018, puis le Cahier de croquis du Hobbit (Alan Lee, 2020). Il supervise les traductions des œuvres de J.R.R. et Christopher Tolkien en français depuis vingt ans. Il a été commissaire de l’exposition Tolkien à la Bibliothèque nationale de France en 2019-2020, exposition dont il a préparé le catalogue, Voyage en Terre du Milieu (2019). Il publie aussi sur Proust et sur le médiévalisme.