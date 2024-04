Florence Fix (dir.), Tous malades, représentations du corps souffrant

Plutôt qu'à un « tous malades » anxiogène mobilisant les hantises de la contamination et de l'épidémie, ce volume convie à penser la maladie comme motif de rassemblement et de stimulante réflexion. La maladie autorise des modalités d'écriture, de ressaisissement de soi ou d'épanchement, d'appel à l'autre et d'exposition. Les contributeurs de ce volume les interrogent et les mettent en perspective dans l'étude de récits de patients, de romans de la maladie comme métaphore, de films catastrophe et de performances de corps souffrants.

Florence Fix enseigne la littérature et les arts de la scène à l'Université Rouen-Normandie.